Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας είναι σήμερα στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, όπου Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συναντώνται για να συζητήσουν για την Ουκρανία.

H συνάντηση έχει μικρή διακοπή, μετά από περίπου 3 ώρες συνομιλιών, όπως είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Σύμφωνα με την ίδια, τα μέρη θα συνεχίσουν τις συνομιλίες αργότερα μετά το γεύμα εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

‘You will not find a solution in talks with Russia. We have been in talks and negotiations since 2014.’

Ukrainian MP @kiraincongress speaks to Sky News as US and Russian officials begin peace talks in Saudi Arabia. https://t.co/sqf76y44AA

📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/oIChLEr8zp

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Sky News (@SkyNews) February 18, 2025