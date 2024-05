«Eκρηκτικές» διαστάσεις παίρνουν οι διαδηλώσεις φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Από τη Νέα Υόρκη έως και το Λος Αντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περασμένα 24ωρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με σκηνές βίας και αναταραχής, βλέποντας την κλιμακούμενη ένταση στα πανεπιστήμια να κορυφώνεται.

Εντάσεις, συλλήψεις και χημικά εναντίον φοιτητών, συμπλοκές μεταξύ φιλοϊσραηλινών και φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών συνθέτουν το σκηνικό. Τα πανεπιστήμια από την πλευρά τους προχωρούν σε διακοπή των μαθημάτων και διαγραφές φοιτητών.

Οι διαμαρτυρίες αυξήθηκαν μετά το στήσιμο σκηνών στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστήμιου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη που οδήγησε στη σύλληψη περισσότερων από 100 διαδηλωτών στις 18 Απριλίου. Από τότε οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις επεκτάθηκαν στα πανεπιστήμια σχεδόν όλης της χώρας μεταξύ αυτών σε κορυφαία ιδρύματα όπως το Χαρβαρντ, το Γέιλ, το Μπέρκλεϊ, το Πρίνστον και το UCLA.

Horrific scenes are coming out of UCLA.

America’s message to the world is clear:

You can’t protest

You can’t march

You can’t chant

You can’t express solidarity or wear certain symbols

If we fund Genocide, you must accept it.

This isn’t democracy. It’s Israeli dictatorship. pic.twitter.com/BfWINfp143

— Khalissee (@Kahlissee) May 2, 2024