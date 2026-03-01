«Αυτή είναι μια στιγμή στην ιστορία που απαιτεί ηθική διαύγεια», δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικλ Γουόλτς, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανταποκρίθηκε στις περιστάσεις.

“Συνάδελφοι, η ειρήνη δεν διατηρείται με την κατευνασμό εκείνων που την απειλούν. Η ειρήνη διατηρείται με τη δύναμη απέναντι στον τρόμο” τόνισε.

Ο κ. Γουόλτς εξήγησε ότι η επιχείρηση Epic Fury έχει συγκεκριμένους και στρατηγικούς στόχους: “την εξουδετέρωση των πυραυλικών δυνατοτήτων που απειλούν τους συμμάχους, την αποδυνάμωση των ναυτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την αποσταθεροποίηση των διεθνών υδάτων, την αποδιοργάνωση του μηχανισμού που εξοπλίζει τις παραστρατιωτικές ομάδες και τη διασφάλιση ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορέσει ποτέ να απειλήσει τον κόσμο με πυρηνικά όπλα”.

Η επιχείρηση, ανέφερε, αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι «το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορέσει ποτέ, μα ποτέ, να απειλήσει τον κόσμο με πυρηνικό όπλο», δήλωσε.

Η μαζική υποστήριξη του Ιράν προς βίαιους πληρεξούσιους – συμπεριλαμβανομένων των Χούθι, της Χεζμπολάχ και της Χαμάς – έχει προκαλέσει αιματοχυσία και αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή «για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε.

«Καμία υπεύθυνη χώρα δεν μπορεί να αγνοήσει την επίμονη επιθετικότητα και τη βία», υπογράμμισε.

Ο κ. Γουόλτς ανέφερε ότι η συνεχιζόμενη επιδίωξη του Ιράν για προηγμένες πυραυλικές δυνατότητες, σε συνδυασμό με την άρνησή του να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες – παρά τις διπλωματικές ευκαιρίες – συνιστά «έναν σοβαρό και αυξανόμενο κίνδυνο».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει ενεργήσει επανειλημμένως απέναντι σε αυτήν την απειλή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το ψήφισμα 1696 (2006) απαιτούσε από το Ιράν να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου και επανεπεξεργασίας.

Όταν το Ιράν δεν συμμορφώθηκε, ανέφερε ο κ. Γουόλτς, το Συμβούλιο ακολούθησε με σειρά ψηφισμάτων όπως το 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) και 1927 2010, τα οποία αντιπροσωπεύουν «τη συλλογική κρίση του κόσμου» ότι οι ενέργειες του Ιράν αποτελούσαν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κίνας Φου Κονγκ χαρακτήρισε την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ «θρασύτατη», καταδικάζοντας την απειλή χρήσης βίας για την επίλυση οποιασδήποτε διεθνούς διαφοράς.

«Η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής πρέπει να γίνουν σεβαστές», δήλωσε.

Εξέφρασε επίσης βαθιά θλίψη για τη μεγάλη απώλεια αμάχων, καλώντας όλα τα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Κίνα έκανε επίσης έκκληση για άμεση παύση των στρατιωτικών ενεργειών για να αποτραπεί νέος κύκλος κλιμάκωσης. Πρόσθεσε ότι ήταν «σοκαριστικό» το γεγονός ότι τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν εν μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Γαλλίας πρέσβης Ζερόμ Μποναφόν δήλωσε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου σήμερα. «Αυτή η περιοχή χρειάζεται ειρήνη», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «χρειαζόμαστε το Ιράν να σεβαστεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις».

Έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση, τονίζοντας ότι «ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια στην περιοχή και στον κόσμο».

Καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να αναπτύξει μέσα για την προστασία τους, εφόσον της ζητηθεί.

Τα σημερινά γεγονότα εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδίωξης του Ιράν για ένα πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν δεν αξιοποίησε την ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο κ. Μποναφόν σημείωσε ότι το Ιράν μείωσε τη συνεργασία του με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο οποίος δεν έχει μπορέσει να εγγυηθεί τον ειρηνικό χαρακτήρα του προγράμματος του.