Χάος επικρατεί στο Νεπάλ, με την Gen Z (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1990-2010) να βγαίνουν στους δρόμους και να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή, καθώς η διαφθορά και η οικονομική κρίση έχουν φτάσει στο απόγειό τους.

Οι μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με τις αστυνομικές αρχές της χώρας. Οι διαδηλωτές έκαψαν τη Βουλή και σπίτια υπουργών.

Τουλάχιστον 22 νεκροί και περισσότεροι από 400 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των βίαιων συγκρούσεων μεταξύ της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με πηγές του India Today.

#Internacional | Las protestas en Nepal terminaron derrocando al gobierno de ese país en 24 horashttps://t.co/I1diYrnNr6 pic.twitter.com/VmnuLebRva — Solo Noticias 24 🗞️🎙️🎥 (@SOLONOTICIA24) September 9, 2025

🇳🇵 #Nepal: At least 19 people were killed and hundreds injured after security forces opened fire on protesters rallying against a nationwide social media ban and government corruption. Demonstrators torched parliament, attacked officials’ residences, and forced Finance Minister… pic.twitter.com/yEm2snPpO4 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 9, 2025

Η Αστυνομία επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας από την πρώτη στιγμή, διέλυσε μια συγκέντρωση που κανονίστηκε μέσω διαδικτύου, με 19 πολίτες να σκοτώνονται, κάτι που έριξε περισσότερο «λάδι» στη φωτιά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera, οι διαδηλωτές έκαψαν τη Βουλή και σπίτια Υπουργών, αλλά και άλλων αξιωματούχων, διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή. «Εκατοντάδες άτομα εισήλθαν βίαια στον χώρο του Κοινοβουλίου και έβαλαν φωτιά στο κεντρικό κτήριο», δήλωσε ο Εκράμ Γκίρι, εκπρόσωπος της Γραμματείας του Κοινοβουλίου.

URGENTE: O escritório da Kantipur Publications, a maior empresa de mídia do Nepal, foi incendiado em meio a protestos antigovernamentais em andamento. pic.twitter.com/un53UM68KJ — Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) September 9, 2025

Οι κινητοποιήσεις, που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως «επανάσταση της Γενιάς Ζ», ξέσπασαν με αφορμή τον αποκλεισμό των social media, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη διαφθορά και την απαξίωση του πολιτικού συστήματος.

Η Κυβέρνηση επέβαλε, την περασμένη εβδομάδα, απαγόρευση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, μπλοκάροντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένου του Facebook, αφού ανακοίνωσε πως οι πλατφόρμες αυτές δεν έχουν εγγραφεί στους σχετικούς κυβερνητικούς καταλόγους.

«Ανακαλέσαμε το κλείσιμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λειτουργούν τώρα», δήλωσε στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφόρησης Πρίθβι Σούμπα Γκουρούνγκ.

Nepal’de parlamento binası ateşe verildi Binadan yoğun duman yayılıyor. Dumanlar bütün kenti kapladı pic.twitter.com/fPozQZTkgE — NTV (@ntv) Septembe r 9, 2025

Επίσης, ο Πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι υπέβαλε την παραίτησή του θεωρητικά για να κατευνάσει τα πνεύματα, αλλά, χρησιμοποιώντας κρατικό ελικόπτερο, εγκατέλειψε τη χώρα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέραν πως «ο δολοφόνος, όπως τον αποκαλείτε, δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Μπορείτε να επιστρέψετε στα σπίτια σας».

Εντούτοις, ο κόσμος παραμένει στο δρόμο και συγκρούεται με αστυνομικούς, από τους οποίους κλέβει εξοπλισμό και τον χρησιμοποιεί για να απωθήσει τις αστυνομικές δυνάμεις που προστατεύουν κυβερνητικά κτήρια.