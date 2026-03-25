Τέσσερεις εβδομάδες πολέμου, εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές και ένας κατάλογος στόχων που,(ανάλογα με το ποιον ρωτάς) είτε εκπληρώνεται σταδιακά είτε συνεχώς αναθεωρείται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυπώσει πέντε επίσημους στόχους για τον πόλεμο με το Ιράν. Η πραγματικότητα στο πεδίο, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από όσο την παρουσιάζει ο Λευκός Οίκος.

Πλήρης υποβάθμιση της ιρανικής πυραυλικής ικανότητας

Σύμφωνα με δημοσίευση του Associated Press, ο στόχος αυτός παραμένει μετέωρος. Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων έχουν μειωθεί κατά 90%, ενώ ο Τραμπ διευκρίνισε ότι το 82% των εκτοξευτών πυραύλων έχει εξουδετερωθεί.

Παρ’ όλα αυτά, το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει πυραύλους και drones – συμπεριλαμβανομένης σειράς επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ την Τρίτη 24/3, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καταστροφή της αμυντικής βιομηχανικής βάσης

Στόχος που μπαινοβγαίνει στη λίστα ανάλογα με την περίσταση. Το Πεντάγωνο τον εντάσσει συνήθως στον πρώτο στόχο, ενώ η Κεντρική Διοίκηση επιβεβαιώνει πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και drones.

Ωστόσο, οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και του Ισραήλ δεν έχουν σταματήσει.

Καταστροφή του ιρανικού ναυτικού και αεροπορίας

Εδώ οι ΗΠΑ καταγράφουν τις σαφέστερες επιτυχίες. Αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στις αρχές Μαρτίου, ενώ η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι πάνω από 140 ιρανικά πλοία έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

«Σκιά» στην εικόνα ρίχνει το γεγονός ότι οι Φρουροί της Επανάστασης διατηρούν το δικό τους ναυτικό με μικρά σκάφη, το οποίο μπορεί να εξακολουθεί να παρενοχλεί τη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ.

Αποτροπή πυρηνικής ικανότητας

Το πιο ευαίσθητο κεφάλαιο. Το Ισραήλ έχει πλήξει στόχους που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα και εξουδετέρωσε κορυφαίο Ιρανό πυρηνικό επιστήμονα. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: τι θα γίνει με τα περίπου 970 λίβρες εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκονται θαμμένα βαθιά σε ορεινή εγκατάσταση;

Ο Τραμπ δήλωσε για πρώτη φορά τη Δευτέρα 23/3, ότι οι ΗΠΑ θα το ανακτήσουν, αλλά αυτό προϋποθέτει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Χωρίς ιρανική συναίνεση, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε μεγάλη ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Προστασία των συμμάχων στη Μέση Ανατολή

Ο πιο πρόσφατος στόχος, που προστέθηκε σε ανάρτηση του Τραμπ την Παρασκευή 20/3.

Ο πρόεδρος ζητά από τις χώρες που χρησιμοποιούν το Στενό του Ορμούζ να αναλάβουν οι ίδιες την αστυνόμευσή του, «οι ΗΠΑ όχι», διευκρίνισε.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή και το Ορμούζ παραμένει κλειστό, ενώ ο Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία που είχε θέσει στο Ιράν για άνοιγμά του.

Εκτός λίστας: Αλλαγή καθεστώτος και πληρεξούσιοι

Δύο στόχοι που διατρέχουν ολόκληρη τη ρητορική του Τραμπ, αλλά δεν εμφανίζονται ποτέ επίσημα στη λίστα.

Ο πρόεδρος έχει «ενθαρρύνει» τον ιρανικό λαό να «αναλάβει την κυβέρνησή του», χωρίς ποτέ να το κάνει επίσημο στόχο. Ενώ όταν ρωτήθηκε την Τρίτη 23/3, αν αυτό συνιστά αλλαγή καθεστώτος, απάντησε: «Αυτό είναι αλλαγή καθεστώτος, σωστά;»

Παράλληλα, η διακοπή χρηματοδότησης των ιρανικών πληρεξουσίων ( Χεζμπολάχ, πολιτοφυλακές στο Ιράκ), παραμένει αόριστη ως στρατηγική, παρά τα πλήγματα που έχουν καταγραφεί από τη μεριά τους.

Το βαθύτερο πρόβλημα είναι πολιτικό: αν ο Τραμπ αποχωρήσει από τη σύγκρουση με ημιτελείς στόχους και τους Φρουρούς της Επανάστασης στην εξουσία, θα κληθεί να δώσει λόγο για έναν πόλεμο προσωπικής επιλογής που αναστάτωσε τη Μέση Ανατολή και συντάραξε την παγκόσμια οικονομία, καταστρέφοντας μία χώρα.