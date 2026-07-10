Τη δική του «σολομώντεια λύση» φαίνεται πως δίνει ο Ερντογάν στο ανάχωμα που έβαζαν οι ρωσικοί πύραυλοι S-400 στα σχέδιά του να αποκτήσει αμερικανικά F-35. Μια κομβικής σημασίας αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα στις αμυντικές και διπλωματικές ισορροπίες φέρνει στο φως ο γνωστός αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet, Αμπντουλκαντίρ Σελβί.

Στο δημοσίευμά του αναφέρει ότι το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400, η απόκτηση του οποίου είχε προκαλέσει το «πάγωμα» των σχέσεων της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον και τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, φέρεται να έχει ήδη πουληθεί σε τρίτη χώρα της περιοχής του Κόλπου, με την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας να αναμένεται εντός της ημέρας.

«Αντί να ρωτάμε “τι θα συμβεί με τους S-400” ίσως θα έπρεπε να ρωτάμε “τι συνέβη ήδη στους S-400”», αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο του ο Σελβί, δίνοντας το στίγμα της οριστικής μεταβολής της τουρκικής στάσης.

Την είδηση μεταδίδουν πλέον τα μεγαλύτερα Τουρκικά δίκτυα ενημέρωσης.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας και οι υποψήφιοι αγοραστές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται ο Τούρκος δημοσιογράφος, οι τελικές διευθετήσεις και η επίλυση των τελευταίων εκκρεμών ζητημάτων για τη μεταβίβαση του συστήματος ολοκληρώθηκαν υπό άκρα μυστικότητα χθες.

Αν και η ακριβής ταυτότητα του αγοραστή θα αποσαφηνιστεί με τις επίσημες ανακοινώσεις, στο διπλωματικό προσκήνιο κυκλοφορούν έντονα πληροφορίες για δύο κράτη ως πιθανούς αγοραστές και συγκεκριμένα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και το Κατάρ.

Ανοίγει ο δρόμος για τα F-35

Η πώληση του ρωσικού συστήματος αεράμυνας αποτελεί το καθοριστικό βήμα που απαιτούσε η αμερικανική πλευρά, προκειμένου να ξεπεραστεί το νομικό αδιέξοδο των κυρώσεων CAATSA που είχαν επιβληθεί στην Άγκυρα.

Η απομάκρυνση των S-400 από το τουρκικό έδαφος εκπληρώνει τον βασικό όρο της Ουάσιγκτον, ανοίγοντας πλέον επίσημα τη διαδικασία και τον τεχνικό διάλογο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα παραγωγής και απόκτησης των αεροσκαφών stealth πέμπτης γενιάς, F-35.

Η αντίδραση της Ρωσίας

Ωστόσο, το τουρκικό δημοσίευμα προσθέτει ότι, βάσει της συμφωνίας τελικού χρήστη με τη Ρωσία, οποιαδήποτε μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα απαιτεί τη συναίνεση της Μόσχας και αναφέρει πως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ρωσική πλευρά δεν εμφανίζεται καταρχήν αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σε δηλώσεις του για το θέμα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας «ρήτρας τελικού χρήστη», η οποία υπάρχει στη σύμβαση προμήθειας που έχουν υπογράψει Ρωσία και Τουρκία για τα S-400 και η οποία, ουσιαστικά, δεν επιτρέπει στην Άγκυρα να τα πουλήσει ή να τα μεταφέρει σε άλλες χώρες χωρίς τη συγκατάθεση της Μόσχας.

«Οι συμβάσεις όπλων περιέχουν μια παράγραφο σχετικά με την πιστοποίηση του τελικού χρήστη. Προκειμένου να γίνει οτιδήποτε άλλο με προϊόντα που παραδίδονται βάσει ενός τέτοιου πιστοποιητικού, το οποίο αναφέρει τη χώρα που παραλαμβάνει τα όπλα αυτά ως τελικό χρήστη, απαιτείται η συγκατάθεση της χώρας που πωλεί τα όπλα αυτά», ξεκαθάρισε ο Ρώσος υπουργός και πρόσθεσε με νόημα ότι ο Ερντογάν είνει έμπειρος πολιτικός και ξέρει να προσταστεύει τα συμφέροντα του λαού του.