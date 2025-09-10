Βίντεο –σοκ από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης, κατά την άγρια δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Δείχνει την Ιρίνα έντρομη να στρέφει το βλέμμα προς τον δράστη λίγο πριν εκείνος βγάλει μαχαίρι και τη χτυπήσει στον λαιμό και το σώμα.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία είχε διαφύγει το 2022 από την Ουκρανία μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της μετά τη ρωσική εισβολή, βρήκε τραγικό θάνατο όταν δέχθηκε επανειλημμένες μαχαιριές από τον 35χρονο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, άστεγο και με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Οι τελευταίες της στιγμές είναι συγκλονιστικές, καθώς προσπαθεί μάταια να προστατευθεί με τα χέρια της. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα καταρρέει αιμόφυρτη στο δάπεδο, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι οι υπόλοιποι επιβάτες δεν αντιδρούν, παρακολουθώντας αμέτοχοι το έγκλημα. Την βλέπουν να ξεψυχάει, ενώ ακούγεται ένα κυνικό σχόλιο επιβάτη: «he got that white girl». Κάποιοι από τους επιβάτες τραβούν βίντεο τις τελευταίες τις στιγμές.

Την ώρα που η 23χρονη έχει καταρρεύσει αιμόφυρτη, επιβάτες τραβούν βίντεο με τα κινητά τους:



Ο Μπράουν εγκατέλειψε το βαγόνι κρατώντας το μαχαίρι και συνελήφθη δύο λεπτά αργότερα στον επόμενο σταθμό. Ήδη αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο σε πολιτειακό επίπεδο, ενώ το FBI ανακοίνωσε ότι του απαγγέλθηκαν και ομοσπονδιακές κατηγορίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε θανατική ποινή.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία αλλά και την ουκρανική κοινότητα στις ΗΠΑ. Η Ιρίνα περιγράφεται από φίλους και γνωστούς ως ταλαντούχα καλλιτέχνης με πάθος για τη γλυπτική, το σχέδιο μόδας και την αγάπη για τα ζώα. Ο θάνατός της θεωρείται όχι μόνο μια τραγωδία για την οικογένεια και τους οικείους της, αλλά και ένα ακόμη δείγμα της ανεξέλεγκτης βίας που σοκάρει την αμερικανική κοινωνία.