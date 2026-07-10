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Η τρέλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου δεν περιορίζεται μόνο στα γήπεδα, αλλά μεταφέρεται με ορμή και στον κόσμο της μόδας και των social media.
Μια νεαρή κοπέλα από τη Μόσχα είδε τη ζωή της να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, όταν οι χρήστες του διαδικτύου ανακάλυψαν στο πρόσωπό της τον απόλυτο σωσία του κορυφαίου Νορβηγού επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ.
Δείτε το βίντεο:
Το βίντεο της μητέρας που ξεπέρασε τις 4.000.000 προβολές
Η Αναστασία Κοστρομίτινα, εργαζόμενη ως μοντέλο στη ρωσική πρωτεύουσα, πρωταγωνίστησε σε ένα σύντομο βίντεο που σχεδίασε η 56χρονη influencer μητέρα της, Μαρία.
Η ανάρτηση ξεκινά με τη χαρακτηριστική ερώτηση της μητέρας: «Μόνο εγώ το βλέπω ή η κόρη μου μοιάζει με σταρ;». Αμέσως μετά, η 24χρονη αρχίζει να μιμείται με απόλυτη επιτυχία τις χαρακτηριστικές γκριμάτσες, τις πόζες και τους πανηγυρισμούς του Έρλινγκ Χάαλαντ, συγκεντρώνοντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο πάνω από τέσσερα εκατομμύρια προβολές.
Δείτε το βίντεο που ανήρτησε η μητέρας της:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αν και το μοντέλο δηλώνει πλέον κάπως «κουρασμένο» από την ξαφνική προσοχή, τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της έχουν αποκτήσει πλέον έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο για να παρακολουθούν το Μουντιάλ.
Δείτε το βίντεο:
«Πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης»
Μιλώντας στο ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο Life, η Αναστασία εξομολογήθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια πώς ένιωσε όταν άρχισαν οι πρώτες συγκρίσεις με τον σέντερ φορ:
«Για να είμαι ειλικρινής, πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης. Και στην αρχή, δεν καταλάβαινα πώς του έμοιαζα. Μετά ένιωσα λίγο πληγωμένη. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι το να μοιάζεις με έναν τόσο σπουδαίο αθλητή, έστω και μόνο σωματικά, είναι στην πραγματικότητα αρκετά καλό. Και αποφάσισα να το εκμεταλλευτώ»
Η ίδια εξήγησε ότι η ιδέα της ήρθε βλέποντας το trend να κυριαρχεί: «Όλη η αρχική μου σελίδα ήταν γεμάτη με βίντεο από κορίτσια που του έμοιαζαν και σκέφτηκα: “Γιατί να μην κάνω κι εγώ ένα;” Ειδικά αφού τα δικά τους βίντεο έπαιρναν πολλές προβολές. Ήλπιζα, φυσικά, ότι η δική μου εκδοχή θα έπαιρνε πολλά likes, αλλά ποτέ δεν περίμενα τέτοιου είδους προσοχή».
Οι haters και οι προσδοκίες για τη μοντελική της καριέρα
Όπως συμβαίνει σε κάθε viral φαινόμενο, το βίντεο συγκέντρωσε και αρνητικά σχόλια, κάτι που όμως δεν φαίνεται να πτοεί την 24χρονη, η οποία βλέπει τη θετική πλευρά για την επαγγελματική της ανέλιξη:
«Μόλις άρχισαν να εμφανίζονται οι haters στα σχόλια, κατάλαβα ότι το βίντεο είχε γίνει σίγουρα trend. Αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα θετικά σχόλια. Αυτό είναι ωραίο. Οι haters δεν με ενοχλούν. Απλώς αυξάνουν τους ακόλουθούς μου. Εργάζομαι ως μοντέλο στη Μόσχα, οπότε ελπίζω ότι τα brands και οι φωτογράφοι θα με προσέξουν και θα κλείσω πολλές φωτογραφήσεις»
Στήριξη στη Νορβηγία για τον αποκλεισμό της Αγγλίας
Η Αναστασία, κόρη πρώην στρατιώτη του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού, παραδέχεται ότι δεν είναι φανατική του ποδοσφαίρου, όμως πλέον βλέπει τους αγώνες μαζί με τον σύντροφό της και υποστηρίζει ανοιχτά την εθνική ομάδα της Νορβηγίας.
Από την πλευρά της, η μητέρα της, Μαρία, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τον Χάαλαντ, ο οποίος οδηγεί την κούρσα των σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο με 7 γκολ σε μόλις 4 ματς, ενόψει του μεγάλου σαββατιάτικου προημιτελικού:
«Φυσικά και θα υποστηρίζουμε τη Νορβηγία και ελπίζουμε ο Έρλινγκ Χάαλαντ να φτάσει μέχρι το τέλος. Είναι μια απόλυτη μηχανή. Τώρα έχουμε και προσωπικό ενδιαφέρον σε αυτό. Νιώθουμε ήδη σαν να είναι δικός μας άνθρωπος!»
Δείτε το βίντεο:
Όσο για το αν θα έκανε μια κοινή επαγγελματική φωτογράφιση με τον διάσημο ποδοσφαιριστή, η Αναστασία εμφανίζεται επιφυλακτική, αν και ξεκαθαρίζει με χαμόγελο ότι «θα χαιρόταν πολύ να βγάλει μια απλή selfie μαζί του».
Πηγή φωτογραφιών dailymail