Αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερη πάθηση είναι η 5χρονη Σιένα Ντουμάς από το Λονδίνο, η οποία άρχισε να εμφανίζει σημάδια… εφηβείας σε ηλικία μόλις 10 μηνών.

Αρχικά, η μητέρα της, Σόφι Ντουμάς, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την κόρη της. Ωστόσο, όταν έγινε 10 μηνών, ένας επισκέπτης υγείας ενημέρωσε την 41χρονη ότι η Σιένα άρχισε να εμφανίζει σημάδια εφηβείας, συνιστώντας να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο, καθώς παρατήρησε ότι ο ιστός στο στήθος του παιδιού φαινόταν διογκωμένος.

Η διάγνωση της κεντρικής πρώιμης ήβης

Έπειτα από μια σειρά εξετάσεων, η Σιένα διαγνώστηκε με κεντρική πρώιμη ήβη (central precocious puberty – CPP), μια κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος αρχίζει να στέλνει τα σήματα που πυροδοτούν την εφηβεία πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε η Σιένα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για όλη την οικογένεια.

«Υποβλήθηκε σε ειδικές δοκιμασίες ορμονικής διέγερσης, οι οποίες περιελάμβαναν επαναλαμβανόμενες αιμοληψίες για τη μέτρηση της ορμόνης LH, που ρυθμίζει την εφηβεία. Στη συνέχεια, της χορηγήθηκε μια συνθετική ορμόνη για να διαπιστωθεί πώς αντιδρούν οι ορμόνες στο αίμα της σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα», είπε η Σόφι, τονίζοντας ότι η Σιένα χρειάστηκε να κάνει και ακτινογραφίες για να προσδιοριστεί η «οστική ηλικία» της.

«Ήταν τρομακτικό να βλέπω το παιδί μου να τα περνά όλα αυτά», ανέφερε η Σόφι, εξηγώντας ότι μερικές φορές ο μόνος τρόπος για να ηρεμήσει την Σιένα κατά την διάρκεια των εξετάσεων ήταν μέσω του θηλασμού.

Παράλληλα, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία για να ελεγχθεί εάν υπήρχαν πιθανές ανωμαλίες στον εγκέφαλό της, όμως οι εξετάσεις βγήκαν καθαρές.

Η θεραπεία με ενέσεις

Έτσι, η Σιένα ξεκίνησε θεραπεία με ενέσεις για να ανασταλεί η ανάπτυξη των ορμονών της εφηβείας. Σήμερα, στα πέντε της χρόνια, υποβάλλεται ακόμη σε ενέσεις κάθε τέσσερις εβδομάδες, ενώ αναμένεται να συνεχίσει τη θεραπεία της μέχρι περίπου την ηλικία των 11 ή 12 ετών.

Χωρίς θεραπεία, η Σιένα θα είχε προχωρήσει στην πλήρη εφηβεία χρόνια πριν από τους συνομήλικούς της. Αν και η πάθησή της δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή, οι γιατροί αναφέρουν ότι μπορεί να επηρεάσει το τελικό ύψος της, καθώς η ανάπτυξή της μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Το ενδεχόμενο κατάψυξης των ωαρίων

Η μητέρα της ανησυχεί ιδιαίτερα για το μέλλον και την ψυχολογική κατάσταση της κόρης της. «Οι ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η πάθηση στη Σιένα θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές», είπε.

«Το να είσαι διαφορετικός με οποιονδήποτε τρόπο στις μέρες μας μπορεί να οδηγήσει σε εκφοβισμό, απομόνωση και προβλήματα ψυχικής υγείας. Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να παραμείνουν παιδιά για όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, να διατηρήσουν αυτά τα μαγικά όνειρα και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, οπότε το γεγονός ότι το σώμα της Σιένα προσπάθησε να της στερήσει τη νεότητά της μου φάνηκε άδικο».

Παράλληλα, η Σόφι εξετάζει το ενδεχόμενο κατάψυξης των ωαρίων της κόρης της, σε περίπτωση που η πάθησή της επηρεάσει τη γονιμότητά της στο μέλλον. «Όταν διαγνώστηκε, φοβήθηκα ότι ίσως κάποια μέρα να μην μπορεί να κάνει τη δική της οικογένεια, αν αυτό είναι κάτι που θα θέλει», εξομολογήθηκε.

«Θέλω πάνω απ’ όλα να παραμείνει παιδί»

Προς το παρόν, η Σόφι είναι αποφασισμένη να αφήσει την κόρη της να απολαύσει στο έπακρο την παιδική της ηλικία. «Η Σιένα λατρεύει τις νεράιδες και τις πριγκίπισσες της Disney», είπε, εξηγώντας ότι σχεδιάζει να την πάει στη Disneyland σύντομα. «Θέλω πάνω απ’ όλα να παραμείνει παιδί».