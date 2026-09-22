Μία εξάχρονη από την Κίνα κατέρριψε δύο φορές μέσα στον ίδιο μήνα το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον μέσο χρόνο επίλυσης κύβου 3×3, σε διοργανώσεις πιστοποιημένες από τη World Cube Association (WCA).

Η Λίαν Γιούντσι, με καταγωγή από το Τσενγκντού της Κίνας, συμμετείχε σε αγώνες στην Ουχάν και την Γκουανγκζού, σημειώνοντας εντυπωσιακούς μέσους χρόνους 4,52 και 4,27 δευτερολέπτων μετά από πέντε προσπάθειες.

Σύμφωνα με το CCTV, πρόκειται για την πρώτη γυναίκα στην ιστορία που καταγράφει μέσο όρο κάτω από το όριο των 4,5 δευτερολέπτων.

Σε βίντεο από τις προσπάθειές της, η μικρή Λίαν —γνωστή και με το παρατσούκλι «Zhizhi»— εμφανίζεται να φορά έναν κόκκινο καρό φιόγκο στα μαλλιά και να περιστρέφει τον κύβο με απίστευτη ταχύτητα. Μόλις ολοκληρώνει τη διαδικασία, αφήνει τον κύβο στο τραπέζι, χτυπά τα χέρια της και σηκώνει τη γροθιά της πανηγυρίζοντας.

Η επαφή της με το παιχνίδι ξεκίνησε όταν γράφτηκε σε ένα σχετικό μάθημα ως εξωσχολική δραστηριότητα, παράλληλα με τον χορό και τη μουσική. Όπως δήλωσε η μητέρα της, Λιν Γιάντσι, σταδιακά αντιλήφθηκε ότι ο κύβος αποτελεί εξαιρετικό μέσο για την ανάπτυξη των συνολικών ικανοτήτων ενός παιδιού, αποφασίζοντας να επικεντρωθούν σε αυτόν.

Σήμερα, η εξάχρονη γνωρίζει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης και προπονείται καθημερινά για δύο έως τρεις ώρες. Η μητέρα της τονίζει ότι η δραστηριότητα αυτή βελτιώνει τη συγκέντρωση, τη μνήμη, τη λογική σκέψη και την αντίληψη του χώρου, ενώ παράλληλα καλλιεργεί μια υγιή στάση απέναντι στη νίκη και την ήττα.

Δεν πρόκειται απλώς για αποστήθιση τύπων, αλλά για ουσιαστική χρήση της λογικής με στόχο την εύρεση των βέλτιστων λύσεων.