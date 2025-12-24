Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό, Μαρία Παππά που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 που συνετρίβη στη Τουρκία.

Η γυναίκα ήταν μία από τα 8 θύματα της σφοδρής συντριβής του Falcon 50. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Η Μαρία Παππά εργαζόταν αυτή τη περίοδο στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, η οποία ενοικιάζει VIP αεροσκάφη.

Ωστόσο, ως αεροσυνοδός εργαζόταν για πολλά χρόνια και φαίνεται πως ήταν μία δουλειά που την εκφράζει, καθώς όπως προκύπτει και από τις φωτογραφίες της άρεσαν τα ταξίδια.

Δείτε σχετικές εικόνες:

Τα θύματα του δυστυχήματος

Οι οκτώ άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή:

Ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ Χαντάντ και οι αξιωματούχοι

Αλφιτόρι Τζριμπίλ

Μαχμούντ Γκα Αλγκατίουι

Μοχάμεντ Ελάσαουι

Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέν

Μεταξύ των μελών του πληρώματος ήταν οι

Πιλότος: Denis Pourtau

Συγκυβερνήτης: Antony Tangarpriganin

Αεροσυνοδός: Μαρία Παππά

Η ανακοίνωση της Harmony, της εταιρείας του αεροσκάφους

Η Harmony Jets είναι ένα αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα και νοικιάζει ιδιωτικά jets.

«Η οικογένεια των Harmony Jets είναι βαθιά λυπημένη για όσα συνέβησαν με τα αεροσκάφη 9H-DFS. Αυτή είναι μια οδυνηρή είδηση για όλους μας. Οι καρδιές μας είναι με όλους όσους έχουν πληγεί, ιδιαιτέρως με τις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα των νεκρών.

Περιμένουμε ενημερώσεις και το αποτέλεσμα της επίσημης έρευνας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φροντίσουμε τις οικογένειες που έχουν πληγεί και να στηρίξουμε τα μέλη της ομάδας μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές και σεβόμαστε τη διαδικασία έρευνας.

Θα αποφύγουμε τις εικασίες και θα κοινοποιήσουμε πληροφορίες μόνο όταν επιβεβαιωθούν. Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόησή του καθώς αντιμετωπίζουμε μαζί αυτό το θέμα. Οικογένεια Harmony Jets».

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το Falcon 50 απογειώθηκε στις 20:17 και περίπου 16 λεπτά αργότερα το πλήρωμα ανέφερε ηλεκτρική βλάβη, εκπέμποντας σήμα SOS και ζητώντας επείγουσα επιστροφή για προσγείωση.

Κατά τη διάρκεια της καθόδου, στις 20:36, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και χάθηκε κάθε επικοινωνία. Ακολούθησαν έρευνες, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό των συντριμμιών, χωρίς να βρεθούν επιζώντες.

Νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Τουρκίας δήλωσαν ότι έχασαν την επαφή με το αεροπλάνο, το οποίο επέστρεφε στη Λιβύη, μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας.

Το Falcon 50 του Λίβυου Στρατηγού πετούσε σε ύψος 10.000 μέτρων και με ταχύτητα πάνω από 900 χλμ την ώρα. Δηλαδή το αεροσκάφος πετούσε αρκετά ψηλά και με πολύ μεγάλη ταχύτητα, όπως λέγεται «in full power».

Δείτε αποκλειστικά στη «Ζούγκλα» την πορεία του Falcon από τη στιγμή της απογείωσης του από το αεροδρόμιο της Άγκυρας μέχρι και τη συντριβή του κοντά στο χωριό Κεσικάβακ, στην Χαϊμάνα:

Ειδικότερα, τη στιγμή που χάθηκε το ίχνος του αεροσκάφους, ο πιλότος ειδοποιεί για τεχνικό πρόβλημα και ζητάει επιστροφή, αλλά προφανώς για κάποιο λόγο δεν διαθέτει χρόνο διότι ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία της συντριβής.

Οι επιχειρήσεις επιταχύνθηκαν με το ξημέρωμα, με μονάδες της τουρκικής χωροφυλακής να ασφαλίζουν την περιοχή και να εμποδίζουν την πρόσβαση των πολιτών.