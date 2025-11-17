Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι απέρριψε σήμερα την προσφορά της Τουρκίας οι δυο χώρες να συνδιοργανώσουν τη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα την επόμενη χρονιά, επιμένοντας να φιλοξενηθεί στην Αδελαΐδα, στο νότιο τμήμα της χώρας της Ωκεανίας.

«Όχι, δεν θα είμαστε οικοδεσπότες από κοινού», τόνισε ο Άντονι Αλμπανέζι, θυμίζοντας πως «δεν προβλέπεται» συνδιοργάνωση τέτοιων συνόδων από τους κανόνες της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών κατά της κλιματικής αλλαγής.

Αν δεν αποσυρθεί κάποια από τις δυο υποψηφιότητες για την COP31 του 2026, ή δεν εξευρεθεί συμβιβαστική λύση, τόσο η Αυστραλία όσο και η Τουρκία διατρέχουν κίνδυνο να απορριφθούν οι υποψηφιότητές τους. Κατάσταση άνευ προηγουμένου, που θα σημάνει πως η διοργάνωση της επόμενης συνόδου θα ανατεθεί εξ ορισμού στη Γερμανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ