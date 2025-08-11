Η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας, ο Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινή» ωσότου οι Ισραηλινοί κι οι Παλαιστίνιοι να έχουν δικά τους κράτη, είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών (κεντροαριστερά) στον Τύπο, εξηγώντας «πως η Αυστραλία θα αναγνωρίσει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει δικό του κράτος».

Παρόμοια αναγγελία έκαναν πρόσφατα οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Καναδά, ενώ αυτή της Βρετανίας από την πλευρά της ανακοίνωσε πως θα τις μιμηθεί αν το Ισραήλ δεν αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και δεν κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.