Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Καμπέρα απαιτεί ποινικές διώξεις για μια ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Γάζα που άφησε νεκρούς εργαζομένους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε.

Επτά εργαζόμενοι στο World Central Kitchen (WCK) σκοτώθηκαν σε μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το 2024, την οποία η ΜΚΟ περιέγραψε ως «στοχευμένη», δήλωσε η ΜΚΟ, που ιδρύθηκε από τον Ισπανοαμερικανό διάσημο σεφ Χοζέ Αντρές.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένας Αυστραλός, τρεις Βρετανοί, ένας Πολωνός, ένας διπλός υπήκοος ΗΠΑ-Καναδά και ένας Παλαιστίνιος.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, τα μέλη του προσωπικού της δέχθηκαν επίθεση στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα καθώς έβγαιναν από μια αποθήκη αφού ξεφόρτωσαν τόνους επισιτιστικής βοήθειας που παραδόθηκε νωρίτερα στον παλαιστινιακό θύλακα δια θαλάσσης.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ταξίδευαν μέσω μιας ζώνης χωρίς συγκρούσεις στην κεντρική Γάζα με δύο θωρακισμένα αυτοκίνητα με το λογότυπο της WCK καθώς και ένα ελαφρύ όχημα όταν χτυπήθηκαν, παρά το γεγονός ότι το WCK συντόνιζε τις κινήσεις του με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Βίντεο από το σημείο της επίθεσης έδειχναν τα πτώματα πολλών ανθρώπων με γιλέκα World Central Kitchen. Στα κλιπ φαίνονται επίσης βρετανικά, πολωνικά και αυστραλιανά διαβατήρια. Ο Αντρές έγραψε στο X (πρώην Twitter) ότι ήταν «καταρρακωμένος» από αυτό που είχε συμβεί. Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ προέτρεψε τότε την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει την «αδιάκριτη δολοφονία της, και τον περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και «χρήση των τροφίμων ως όπλο» στη Γάζα.

Το θέμα τέθηκε αυτή την εβδομάδα καθώς ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ επισκέπτεται την Αυστραλία για να εκφράσει την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα της χώρας στον απόηχο μιας θανατηφόρας επίθεσης μαζικών πυροβολισμών που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο.

Ο Αλμπανέζε είπε στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας την Τετάρτη ότι αντιμετώπισε το Ισραήλ σχετικά με τους δολοφονημένους ανθρωπιστές, χαρακτηρίζοντάς το «τραγωδία και αγανάκτηση» και λέγοντας ότι η Καμπέρα είχε ξεκαθαρίσει την «προσδοκία της να υπάρξει διαφάνεια σχετικά με τη συνεχιζόμενη έρευνα του Ισραήλ» για το περιστατικό.

«Συνεχίζουμε να πιέζουμε για πλήρη ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κατάλληλων ποινικών κατηγοριών», είπε, σημειώνοντας ότι ο Χέρτζογκ συμφώνησε να «εμπλακεί».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι ο Ισραηλινός Στρατός ήταν πίσω από την αεροπορική επιδρομή, αλλά επέμεινε ότι ήταν ατύχημα.

Η επίσκεψη του Χέρτζογκ έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις εκατοντάδων ανθρώπων στην Αυστραλία, με πολλούς να κυματίζουν παλαιστινιακές σημαίες. Οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε πολλές πόλεις για να αντιταχθούν στις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και να απαιτήσουν λογοδοσία για τη δολοφονία των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Χέρτζογκ είπε στους δημοσιογράφους ότι η επίσκεψή του ήταν «πολύ συναισθηματική» μετά τον πυροβολισμό στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ, που είχε ως στόχο μια γιορτή του Χανουκά και σύμφωνα με πληροφορίες άφησε τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από δώδεκα τραυματίες, καταστρέφοντας την τοπική εβραϊκή κοινότητα. Είπε ότι είναι επίσης «μια ευκαιρία» να προωθηθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η παλαιστινιακή υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε ότι 382 εργαζόμενοί της έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο Ισραηλινός Στρατός άρχισε τις επιθέσεις του στη Γάζα ως απάντηση στην εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, κατά την οποία τουλάχιστον 1.200 σκοτώθηκαν και 250 ελήφθησαν όμηροι. Περισσότεροι από 71.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην ισραηλινή επίθεση αντιποίνων, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους.