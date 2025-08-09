Έξι μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη στάση του απέναντι σε διεθνή ζητήματα.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτές οι αλλαγές δεν οφείλονται μόνο σε πολιτικούς λόγους, αλλά και στην επιρροή της συζύγου του, Μελάνια Τραμπ.

Η Μελάνια, αν και αποφεύγει συνήθως τη δημόσια έκθεση, φαίνεται πως επηρεάζει τις απόψεις του προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί πλέον ότι, για να κατανοηθεί και να επηρεαστεί η στάση των ΗΠΑ, δεν αρκεί μόνο η επαφή με τον Τραμπ, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η Πρώτη Κυρία.

Παραδείγματα της επιρροής της

Γάζα: Όταν ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι οι Παλαιστίνιοι υποφέρουν από την πείνα, πολλοί θεώρησαν ότι πίσω από αυτή τη δήλωση βρισκόταν η Μελάνια, η οποία είχε εκφράσει συμπόνια για τα παιδιά που πλήττονται από τη σύγκρουση.

Ρωσία: Μετά από συνομιλία του Τραμπ με τον Πούτιν, η Μελάνια φέρεται να του υπενθύμισε ότι ο ρωσικός στρατός είχε μόλις βομβαρδίσει μια πόλη. Αυτό λέγεται ότι τον έκανε να δει τον Πούτιν πιο επιφυλακτικά.

Μια Πρώτη Κυρία με χαμηλό προφίλ αλλά σημαντικό λόγο

Η Μελάνια δεν έχει ενεργό πολιτικό ρόλο και σπάνια μιλά δημόσια. Περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της στη Νέα Υόρκη και έχει δηλώσει ότι διατηρεί τις δικές της απόψεις, ακόμα κι αν διαφωνεί με τον σύζυγό της. Έχει εκφράσει διαφορετική στάση από τον Τραμπ σε θέματα όπως η πανδημία και οι αμβλώσεις.

Παρόλο που αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις, οι λιγοστές παρεμβάσεις της έχουν αφήσει εντύπωση. Για παράδειγμα, το 2018 είχε καταδικάσει την πολιτική χωρισμού παιδιών μεταναστών από τους γονείς τους, προκαλώντας αναστάτωση στον Λευκό Οίκο.

Η Μελάνια ως δίαυλος επικοινωνίας για τη Δύση

Η αναγνώριση του ρόλου της από τον ίδιο τον Τραμπ, οδηγεί διπλωμάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη να τη βλέπουν ως πιθανή σύμμαχο, κυρίως σε ζητήματα με ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Η στάση της απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένει ουδέτερη, αν και έχει εκφράσει συμπάθεια προς τα θύματα της ρωσικής εισβολής.

Η αβεβαιότητα γύρω από τον βαθμό συμμετοχής της στη διαμόρφωση πολιτικής προκαλεί διπλές αντιδράσεις: από τη μία, ελπίδες ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μετριοπαθής φωνή· από την άλλη, προβληματισμός για το πόσο ενεργή είναι πραγματικά.

Οικογενειακός κύκλος και διπλωματία

Ο Guardian τονίζει πως, με τη διπλωματία των ΗΠΑ να είναι πλέον συγκεντρωμένη γύρω από τον ίδιο τον πρόεδρο, η επιρροή των μελών της οικογένειάς του –όπως της Μελάνια– παίζει καθοριστικό ρόλο.

Οι ξένες διπλωματικές αποστολές παρακολουθούν όχι μόνο τις δηλώσεις του Τραμπ, αλλά και τις συνομιλίες του με τη σύζυγό του.

Κατά την επόμενη επίσκεψή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μελάνια δεν θα βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο για τις ενδυματολογικές της επιλογές .

Τουναντίον, αναλυτές και δημοσιογράφοι θα προσπαθήσουν να καταλάβουν αν μπορεί να αποτελέσει έναν διακριτικό αλλά σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο.