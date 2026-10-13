Η Λευκωσία οδήγησε το μνημόνιο Τουρκίας – Κατεχομένων για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο κατήγγειλε ότι η συμφωνία είναι «σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας» και δήλωσε πως θα ενημερώσει σχετικά του Ευρωπαίους ομόλογούς του.

Η Λευκωσία με την παρέμβαση της προσπαθεί να αναδείξει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνδέει την τουρκική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο με τις υποχρεώσεις της Άγκυρας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

«Το έργο του αιώνα»

Η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου θα συνδέει τις νότιες ακτές της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα της Κύπρου και έχει χαρακτηριστεί από την τουρκική πλευρά ως το «έργο του αιώνα».

Το μνημόνιο που έχει υπογράψει η Τουρκία με τα Κατεχόμενα προβλέπει την κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 101 χιλιομέτρων με κατάληξη τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Τεκνετζίκ, κοντά στην Κερύνεια.

Η αντικατάσταση του πετρελαίου από φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή των Κατεχόμενων είναι ο κύριος στόχος του μνημονίου. Ο σχεδιασμός προβλέπει και τη δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου.

Η Τουρκία παράλληλα προωθεί την κατασκευή υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου, μέσω του οποίου τα Κατεχόμενα θα συνδεθούν απευθείας με το τουρκικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου και η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να ενισχύσουν την ενεργειακή εξάρτηση από την Τουρκία.

Σημειώνεται πως ήδη από το 2015 λειτουργεί υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς νερού από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Με τα νέα έργα, η Άγκυρα επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία της σε κρίσιμες υποδομές, εδραιώνοντας περαιτέρω την οικονομική εξάρτηση των Κατεχομένων.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle