Νέους τριγμούς, στις ήδη τεταμένες σχέσεις της περιοχής, προκαλεί η επίσημη αντίδραση της Άγκυρας απέναντι στις τελευταίες στρατιωτικές κινήσεις του Τελ Αβίβ.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, μέσω της οποίας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τις πολεμικές επιχειρήσεις που διεξάγει το Ισραήλ, στο νότιο τμήμα της Συρίας.

Η διπλωματική αυτή παρέμβαση έρχεται ως άμεση συνέπεια της σοβαρής κλιμάκωσης που καταγράφηκε τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα σε μικρή απόσταση από τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Η ένταση που επικράτησε στη συγκεκριμένη μεθοριακή γραμμή ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ανάγκασε τους ντόπιους πληθυσμούς να εγκαταλείψουν εσπευσμένα και προσωρινά τις εστίες τους για λόγους ασφαλείας, πυροδοτώντας την έντονη ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Κουνέιτρα και της Νταράα, που παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και την κυριαρχία της Συρίας. Οι επιθέσεις αυτές, που καθιστούν τη ζωή των αμάχων στην περιοχή ακόμη πιο δύσκολη, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και να βάλει τέλος σε αυτές τις επιθέσεις», πρόσθεσε η Άγκυρα.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε «πολλούς ένοπλους τρομοκράτες» στη ζώνη της νότιας Συρίας, την οποία έχει καταλάβει από τα τέλη του 2024. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει «ζώνη ασφαλείας» τον τομέα που κατέλαβε στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.