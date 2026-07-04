Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκεται η Άγκυρα για τη φιλοξενία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Η καθημερινότητα των κατοίκων της τουρκικής πρωτεύουσας έχει ανατραπεί πλήρως, προκαλώντας κύμα παραπόνων και σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Πολίτες και πολιτικοί φορείς καταγγέλλουν μια εσπευσμένη προσπάθεια «ωραιοποίησης» της πόλης, καθώς δημοτικά συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα στον δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο.

Εκεί, κάτω από τον καυτό ήλιο, φυτεύονται λουλούδια, ενώ την ίδια στιγμή επιστρατεύονται τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες για να κρύψουν από τα μάτια των ξένων ηγετών τις φτωχικές γειτονιές και τα μισογκρεμισμένα κτίρια της περιοχής.

Στόχος των αρχών είναι να παρουσιαστεί μια ιδανική εικόνα στους αρχηγούς κρατών και τις διπλωματικές αποστολές από 32 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, πέρα από το αισθητικό κομμάτι, οι κάτοικοι καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν πρωτοφανή αποκλεισμό.

Τα εξαιρετικά αυστηρά μέτρα προστασίας φέρνουν λουκέτο σε κεντρικούς οδικούς άξονες για δύο ημέρες, γεγονός που παρεμποδίζει τις απλές μετακινήσεις και αναγκάζει πολλούς εμπόρους να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Το σκηνικό της απόλυτης ετοιμότητας συμπληρώνει μια αυστηρή απαγόρευση, αφού ήδη από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι τις 8 Ιουλίου, έχει μπλοκαριστεί κάθε δικαίωμα για δημόσια συγκέντρωση ή διαδήλωση στην πόλη.

«Η Άγκυρα έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ανοικτή φυλακή. Όλη η πρωτεύουσα έχει παραλύσει προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση κάποιων επίσημων αυτοκινητοπομπών», διαμαρτυρήθηκε ο συμπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου, φιλοκουρδικού κόμματος Λαϊκής Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) Τουντσέρ Μπακιρχάν.

«Λένε ακόμη ότι θα κλείσουν τα πάρκα ώστε ένας πρόεδρος να μπορέσει να κάνει εκεί τζόκινγκ! Οι κάτοικοι αντιμετωπίζονται σαν ανεπιθύμητοι στην ίδια τους την πόλη», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις φήμες – που έχουν διαψευστεί—για το κλείσιμο κάποιων πάρκων της Άγκυρας προκειμένου να κάνει το πρωινό του τρέξιμο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.