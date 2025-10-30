Δύσκολες και επικίνδυνες στιγμές έζησε το πλήρωμα ενός αναγνωριστικού αεροσκάφους των ΗΠΑ, που πέταξε στο «μάτι του τυφώνα» Μελίσα, όταν αυτός βρισκόταν πάνω από την Κούβα, τις προηγούμενες ώρες.

Τα μέλη του, στο κόκπιτ, προσπάθησαν επίπονα να κρατήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους, ζώντας την αγωνία των κλυδωνισμών και τον κίνδυνο να υπάρξουν ζημιές ή ακόμα και απώλεια στήριξης, που θα τους έκανε να κινδυνεύσουν.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Inside a recon flight in the eyewall of Melissa. Keep in mind, these crew members were working with no pay due to the government shutdown. Unbelievable job by everyone aboard the NOAA and AF recon missions as always. pic.twitter.com/lw42oTamjJ — James Pettus (@PettusWX) October 30, 2025

Ο τυφώνας άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς σε Αϊτή, Τζαμάικα και Κούβα με τεράστιες εκτάσεις να έχουν χαθεί κάτω από το νερό και χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν παγιδευμένοι στα καταφύγια.

Στην Τζαμάικα είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ είπε ότι το μέγεθος της καταστροφής είναι πρωτοφανές και τέτοιες ολέθριες επιπτώσεις σε υποδομές χώρας δεν έχει ξαναδεί.

Μ.Κ.