Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε μια εικόνα του εαυτού του, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία απονέμει στον Ντόναλντ Τραμπ το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης, εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να κερδίσει το βραβείο σήμερα, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου.

Η εικόνα, που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο «X», δείχνει τον Τραμπ με υψωμένα τα χέρια στον αέρα, να φέρει ένα μεγάλο μετάλλιο στο στήθος, ενώ γύρω του πέφτουν κομφετί και το πλήθος πανηγυρίζει, κρατώντας ισραηλινές σημαίες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέκεται κάτω από ένα πανό με τη φράση «ειρήνη μέσα από τη δύναμη».

Ο Νετανιάχου γράφει: «Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!».

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize – he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει πως θέλει να μείνει στην ιστορία ως «ειρηνοποιός» κατά τη δεύτερη θητεία του, πανηγυρίζει τις τελευταίες ώρες την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πολλοί εκ των εμπλεκομένων – και μη – υποστηρίζουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης για αυτή του την επιτυχία, καθώς έπαιξε σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.