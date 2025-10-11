Η Αίγυπτος σχεδιάζει να φιλοξενήσει Διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, βάσει ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Η Σύνοδος, θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε σήμερα το αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη τα σχέδια για τη Σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών, πρόσθεσε το Υπουργείο στην ανακοίνωση.

Δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη Σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.