Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου ζήτησε τη δημιουργία κοινής αραβικής στρατιωτικής δύναμης με στόχο την προστασία της κυριαρχίας των αραβικών κρατών, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, ο επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της κοινής αραβικής συνεργασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων απειλών στην περιοχή.

«Ο υπουργός επεσήμανε την ανάγκη ενεργοποίησης των διαδικασιών για κοινή αραβική δράση, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού μιας κοινής αραβικής δύναμης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.