Η αεροπορική εταιρεία Air Canada ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διακόπτει τις πτήσεις της με προορισμό την Κούβα, λόγω της έλλειψης καυσίμων στο νησί, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να διακόψουν όλες τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Αβάνα.

«Τις επόμενες ημέρες η αεροπορική εταιρεία θα πραγματοποιήσει πτήσεις χωρίς επιβάτες προς την Κούβα για να παραλάβει τους περίπου 3.000 πελάτες της που βρίσκονται ήδη εκεί και να τους φέρει πίσω», διευκρίνισε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Οι κουβανικές αρχές έχουν ενημερώσει τις αεροπορικές εταιρείας ότι ο ανεφοδιασμός με κηροζίνη θα διακοπεί για έναν μήνα, αρχής γενομένης από απόψε τα μεσάνυχτα.