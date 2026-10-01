Η Αιθιοπία κατηγόρησε σήμερα τη γειτονική Ερυθραία για «εχθρικές, φιλοπόλεμες ενέργειες», έκλεισε την πρεσβεία της στη χώρα αυτή και απελαύνει δέκα Ερυθραίους διπλωμάτες. Η Ασμάρα απάντησε αμέσως διακόπτοντας τις διπλωματικές σχέσεις της με την Αιθιοπία, εν μέσω τεταμένου κλίματος και συγκρούσεων στη βόρεια Αιθιοπία, μεταξύ του αιθιοπικού στρατού και αντικυβερνητικών, αντάρτικων οργανώσεων.

Οι δύο γειτονικές χώρες αποκατέστησαν τις διπλωματικές σχέσεις τους μόλις το 2018. Είχε προηγηθεί ο ευρείας κλίμακας πόλεμος μεταξύ τους (1998-2000) και 18 χρόνια «παγωμένων» σχέσεων.

Η απόφαση της Αντίς Αμπέμπα ανακοινώθηκε πολλές ώρες μετά τις εκρήξεις, άγνωστης προέλευσης, που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο γενικό επιτελείο των ομοσπονδιακών ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχει ωστόσο κάποια προφανής σύνδεση των δύο γεγονότων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιθιοπίας ανακοίνωσε ότι κλείνει την πρεσβεία της χώρας στην Ασμάρα «σε απάντηση στις άμεσες και έμμεσες εχθρικές και πολεμικές ενέργειες» της Ερυθραίας και χαρακτήρισε «ανεπιθύμητα πρόσωπα» δέκα Ερυθραίους διπλωμάτες τους οποίους κατηγορεί για «ενέργειες που συνιστούν άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια».

«Η Ερυθραία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο και να διακόψει κάθε διπλωματικό δεσμό με την Αιθιοπία» απάντησε ο υπουργείο Εξωτερικών της Ερυθραίας. Διευκρίνισε μάλιστα ότι ο επιτετραμμένος του στην Αιθιοπία είναι μεταξύ των διπλωματών που απελαύνονται.

Τους τελευταίους μήνες η ομοσπονδιακή αιθιοπική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άμπιι Άχμεντ λέει ότι η Ερυθραία συμπράττει με τις ντε φάκτο αρχές της περιφέρειας Τιγκράι και με τους παραστρατιωτικούς Fano που πήραν τα όπλα το 2023, στη γειτονική επαρχία Αμχάρα. Η Ερυθραία από την πλευρά της κατηγορεί την περίκλειστη Αιθιοπία ότι εποφθαλμιά το λιμάνι της, το Ασάμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα, πρόσβαση στην οποία στερήθηκε η Αιθιοπία μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ερυθραίας.

Έπειτα από πολλούς μήνες εντάσεων, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στις 23 Σεπτεμβρίου μεταξύ της αιθιοπικής κυβέρνησης και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράι (TPLF) που κυβερνά (παράνομα, σύμφωνα με την Αντίς Αμπέμπα) την ομώνυμη περιφέρεια, στα σύνορα με την Ερυθραία. Το TPLF στηρίζεται από τους Fano και από πολλές άλλες ένοπλες οργανώσεις που αντιτίθενται στον Άμπιι. Πρόσφατα όλες μαζί σχημάτισαν μια Συμμαχία για την Επιβίωση, με στόχο να ανατρέψουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η Ερυθραία, πρώην αποικία της Ιταλίας που σταδιακά προσαρτήθηκε στην Αιθιοπία τη δεκαετία του 1950, ανέκτησε επισήμως την ανεξαρτησία της το 1993, έπειτα από δεκαετίες ένοπλου αγώνα εναντίον της Αντίς Αμπέμπα. Οι σχέσεις των δύο γειτόνων είναι ιστορικά τεταμένες αλλά όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Άμπιι, το 2018, έκανε κινήσεις προσέγγισης και την επόμενη χρονιά τιμήθηκε για τον λόγο αυτόν με το Νόμπελ Ειρήνης. Στον προηγούμενο πόλεμο με το TPLF (2020-22) η Ερυθραία στάθηκε στο πλευρό του.

Ωστόσο, οι σχέσεις του Άμπιι με τον Ερυθραίο πρόεδρο Ισαΐας Αφεουόρκι, που κυβερνά αδιαλείπτως από την ανεξαρτητοποίηση της χώρας του, επιδεινώθηκαν ραγδαία το επόμενο διάστημα.

Η ανακοίνωση της Αιθιοπίας δεν κάνει καμία σύνδεση με τις εκρήξεις που ακούστηκαν την προηγούμενη νύχτα στην Αντίς Αμπέμπα, λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Άμπι, στις 5 Οκτωβρίου, για μια νέα θητεία. Το Κόμμα της Ευημερίας (PP) του οποίου ηγείται κέρδισε το 90% των εδρών στις βουλευτικές εκλογές της 1ης Ιουνίου.