Η έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας στη Σικελία, που διανύει πλέον την έκτη ημέρα της, συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις στην αιχμή της θερινής περιόδου.

Σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, το αεροδρόμιο Κατάνια-Φονταναρόσα υποχρεώθηκε να αναστείλει όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις έως τις 18:00.

Σύμφωνα με στοιχεία από το σύστημα παρακολούθησης του αεροδρομίου, περίπου 55 πτήσεις ακυρώθηκαν. Δεκάδες άλλες πτήσεις επαναπρογραμματίστηκαν ή εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια της περιφέρειας, κυρίως στο Παλέρμο, το Τράπανι και το Κόμιζο.

Βίντεο από τη λάβα που ρέει στις πλαγιές του ηφαιστείου:

Η Αίτνα προκαλεί προβλήματα και εκτός των ιταλικών συνόρων

Η Αίτνα είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης και ο αντίκτυπος της δραστηριότητάς της έχει έκταση πέρα από τα σύνορα της Ιταλίας. Νέφη στάχτης ανάγκασαν ορισμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς ή αναχωρούσαν από τη Μάλτα, η οποία απέχει 220 χιλιόμετρα από την Αίτνα, να τροποποιήσουν τις διαδρομές τους.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηφαιστειακής Στάχτης της Τουλούζης (VAAC) σημείωσε ότι το νέφος ηφαιστειακής στάχτης συνεχίζει να μετακινείται νότια και νοτιοδυτικά.

Σύμφωνα με δελτίο του VAAC που εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου, η υψηλότερη συγκέντρωση στάχτης παραμένει πάνω από τη Σικελία, ενώ χαμηλότερα επίπεδα έχουν καταγραφεί μεταξύ της ανατολικής Μάλτας και έως τη βόρεια Λιβύη.

Πηγή: Euronews