Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι Ιταλικές Αρχές στη Σικελία εξαιτίας της έντονης δραστηριότητας που παρουσιάζει εκ νέου το ηφαίστειο της Αίτνας.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνιας.

Το ηφαίστειο βρίσκεται σε φάση έξαρσης, εκτοξεύοντας πυκνά σύννεφα καπνού και ηφαιστειακής στάχτης που κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή και κατέστησαν επικίνδυνη τη διεξαγωγή των πτήσεων.

Η συσσώρευση στάχτης στον διάδρομο προσγείωσης και η περιορισμένη ορατότητα ανάγκασαν τη διοίκηση του αεροδρομίου να καθηλώσει τα αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στον αεροσταθμό.

«Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνιας ανεστάλησαν», ανέφερε η διεύθυνσή του σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο του.

Το αεροδρόμιο, που υποδέχεται περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, είχε κλείσει επί μία εβδομάδα τον Αύγουστο, εν μέσω της θερινής σεζόν.

Στην Ιταλία, πολλοί ζητούν να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να ενισχυθούν άλλα αεροδρόμια της Σικελίας.

Η ενεργοποίηση της Αίτνας τον Αύγουστο προσέλκυσε ένα πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας στο ηφαίστειο.

Η Αίτνα, με ύψος 3.324 μέτρων, είναι μακράν το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.