Η Ακτοφυλακή της Ταϊβάν χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να απομακρύνει δύο κινεζικά αλιευτικά σκάφη, αφού φέρονται να εισήλθαν σε ύδατα γύρω από ένα αμφισβητούμενο νησί την 1η Οκτωβρίου, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Taipei Times ανέφερε ότι τα δύο σκάφη βρίσκονταν 8 ναυτικά μίλια μέσα σε απαγορευμένα ύδατα.

Η Ακτοφυλακή εξέπεμψε προειδοποιήσεις αποχώρησης, καθώς τα δύο σκάφη βρίσκονταν κοντά στο νησί Ντονγκσά (Dongsha), το οποίο ελέγχεται από την Ταϊβάν αλλά διεκδικείται από την Κίνα.

Από τα δύο σκάφη, το ένα συμμορφώθηκε και αποχώρησε, ενώ το άλλο αρνήθηκε να αποχωρήσει και στη συνέχεια δέχθηκε ρίψεις νερού υψηλής πίεσης, όπως ανέφερε η εφημερίδα The Telegraph.