Η Ιταλίδα χορεύτρια, τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα, Heather Parisi μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ακυκλοφόρητη συνέντευξη του 2008 με τον παρουσιαστή Pippo Baudo για να τον θυμηθεί.

Ένας από τους σπουδαιότερους παρουσιαστές της ιταλικής τηλεόρασης ο Τζουζέπε Ραϊμόντο Βιτόριο Μπάουντο, πιο γνωστός για τους φίλους του αλλά και τους τηλεθεατές ως Πίπο Μπάουντο, έφυγε από τη ζωή στις 16 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.

Ο Πίπο, όπως τον αποκαλούσαν όλοι, έγραψε ιστορία στην τηλεόραση και τα τηλεοπτικά προγράμματα της Ιταλίας.

Ήταν ο κατ’ εξοχήν παρουσιαστής, όπως ανέφεραν οι παλαιότεροι, που τον έζησαν είτε ως συνάδελφοι, είτε ως τηλεθεατές.

Οι Heather Parisi και Pippo Baudo συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν επιτυχημένα τηλεοπτικά προγράμματα στην Ιταλία.

Στο βίντεο, ο παρουσιαστής ομολογεί με οικεία και ποιητικά λόγια: «Ανησυχώ που θα φύγω, που θα εξαφανιστώ, που δεν θα αφήσω το σημάδι μου… Θα ήθελα να επιστρέψω σαν μια πολύχρωμη πεταλούδα. Αλλά δυστυχώς, οι πεταλούδες έχουν πολύ μικρή ζωή».

Η Parisi συνοδεύει το βίντεο με ένα μακροσκελές μήνυμα: «Πριν από 17 χρόνια, στην ησυχία του σπιτιού μου, μου χάρισες μια στιγμή που αγαπώ πολύ… Αυτά τα λόγια, Pippo, έχουν γίνει υπόσχεση. Σήμερα, καθώς ο κόσμος σε αποχαιρετά, νιώθω μόνο ένα αντίο. Γιατί κάτι τόσο φωτεινό δεν μπορεί να ξεθωριάσει».

Δείτε το βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους: