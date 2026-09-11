Το υπουργείο Εξωτερικών της Αλγερίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορώντας τη χώρα αυτή για «προκλητικές ενέργειες», καθώς το Αλγέρι κατηγορεί εδώ και χρόνια το Αμπού Ντάμπι πως αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής.

Οι Αρχές πρόσθεσαν αμέσως μετά πως κλείνουν τον εναέριο χώρο της Αλγερίας στα στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη των Εμιράτων.

Η αλγερινή κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι έλαβε την απόφαση αυτή αφού «εξάντλησε όλες τις οδούς που θα επέτρεπαν να διατηρηθούν οι διμερείς σχέσεις».

Τα ΗΑΕ από την πλευρά τους ανέφεραν πως ελπίζουν ότι η απόφαση που έλαβε το Αλγέρι είναι «προσωρινή».

Το υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων τόνισε εξάλλου την «εκτίμησή τους» για τον «αδελφό αλγερινό λαό» και την «προσήλωσή» τους στις σχέσεις «που ενώνουν τους δυο λαούς».

«Πολύ αρνητικός αντίκτυπος»

Η αλγερινή διπλωματία ανέφερε ότι ειδοποίησε για την απόφαση αυτή τον πρέσβη των Εμιράτων, δίνοντάς του «48 ώρες (…) για να συμμορφωθεί» προς αυτή.

Στην ανακοίνωσή της, επικαλέστηκε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, σε «προκλητικές ή εχθρικές ενέργειες» από πλευράς ΗΑΕ, που κατ’ αυτή έχουν «πολλαπλασιαστεί».

Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας). Το μέτρο αυτό δεν αφορά πάντως για την ώρα παρά μόνο «τις εμπορικές πτήσεις» των Εμιράτων «από ή προς το διεθνές αεροδρόμιο του Αλγερίου» και θα εφαρμοστεί «ως το τέλος του 2026» τουλάχιστον.

Ο Αλγερινός πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν κατηγορεί εδώ και καιρό τα ΗΑΕ ότι επιδίδονται σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες σε κράτη της περιοχής, ιδίως στο Μάλι, στη Λιβύη και στο Σουδάν.

«Όπου πατάνε πόδι, χύνεται αίμα», κατήγγειλε πρόσφατα σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, χαρακτηρίζοντας τα Εμιράτα «μικροσκοπικό κράτος» με «πολύ αρνητικό αντίκτυπο».

«Το μόνο που θέλει η Αλγερία είναι το κράτος αυτό να απομακρυνθεί, ώστε να πάψει η αιματοχυσία στο σπίτι μας», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε ότι θα είχε προχωρήσει σε διπλωματική ρήξη καιρό πριν, αλλά το Αλγέρι δεν ήθελε να χειροτερέψει τις διαιρέσεις των αραβικών εθνών.

«Αδικαιολόγητη»

Η Αλγερία προσπάθησε να τα «προειδοποιήσει εναντίον των σοβαρών συνεπειών της λυπηρής και αδικαιολόγητης συμπεριφοράς της», συνέχισε ο πρόεδρος. Αλλά τα Εμιράτα «επέμειναν στις ενέργειές τους οι οποίες δυστυχώς υπερέβησαν τα όρια του τι είναι αποδεκτό και ανεκτό στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ δυο κυρίαρχων κρατών», οι οποίες δεν μπορούσαν «να παραμείνουν αναπάντητες», πρόσθεσε.

Για τον Τζεφ Πόρτερ της εταιρείας North Africa Risk Consulting, «η Αλγερία προσπαθεί να διατηρήσει έστω μια όψη σταθερότητας στο Σαχέλ και στη Σαχάρα, και τα ΗΑΕ ενεργούν άμεσα εναντίον του στόχου αυτού».

Το Αλγέρι θεωρεί αυτή «την ανάμιξη όχι μόνο ενάντια στις αρχές του ως προς την εξωτερική πολιτική, αλλά επίσης έμμεση απειλή για την ασφάλειά του», εξηγεί.

Αναφέρθηκε ακόμη στην «υποστήριξη των Εμιράτων στον Χαλίφα Χαφτάρ στη Λιβύη», τον ισχυρό στρατηγό που ελέγχει το ανατολικό τμήμα της χώρας αυτής, και «στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ, παραστρατιωτικοί) στο Σουδάν, που κατηγορούνται αξιόπιστα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Το Αμπού Ντάμπι διαψεύδει πάγια τις κατηγορίες πως αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις αυτών των δύο κρατών.

Υπήρξαν και άλλα επεισόδια που τροφοδότησαν εντάσεις τα τελευταία χρόνια.

Το 2025, η αλγερινή δημόσια τηλεόραση κατήγγειλε εκστρατεία εχθρικής προπαγάνδας από πλευράς των Εμιράτων, έπειτα από τη μετάδοση από το Sky News Arabia συνέντευξης του ιστορικού Μοχάμεντ Αμίν Μπελγίτ, οι δηλώσεις του οποίου για την ταυτότητα των Αμαζίγ πυροδότησαν πολεμική στην Αλγερία.

Η επιδείνωση των σχέσεων των δύο κρατών εγγράφεται επίσης στο πλαίσιο ευρύτερων διπλωματικών αποκλίσεων ανάμεσά τους· το Αλγέρι εναντιώνεται στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ στην οποία προχώρησαν αραβικές κυβερνήσεις με αμερικανική παραίνεση, συμπεριλαμβανομένης αυτής των ΗΑΕ.