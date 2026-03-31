Ρεπορτάζ: Α.Σ.

Η σημερινή εικόνα της Τεχεράνης του πολέμου, με τα βομβαρδισμένα κτήρια και τους ερειπωμένους δρόμους, είναι η μία μόνο όψη του νομίσματος.

Η πραγματικότητα είναι ότι η πρωτεύουσα του Ιράν, παρά το ότι διοικείται, όπως και ολόκληρη η χώρα, από ένα ισλαμιστικό θεοκρατικό καθεστώς, υπήρξε πριν τον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο, -και συνεχίζει αν είναι σε μεγάλο βαθμό- μία ζωντανή πόλη με κανονικούς ανθρώπους.

Πέρα από τους μουλάδες και ένα ποσοστό ακραίων συντηρητικών, η πλειοψηφία των καθημερινών ανθρώπων ζει σε κανονικές συνθήκες.

Αυτό που άλλαξε, τώρα με τον πόλεμο, είναι ότι οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να τοποθετούν ειδικά πλέγματα στα τζάμια των σπιτιών και των επιχειρήσεών τους, για να τα προστατεύσουν από τους βομβαρδισμούς.

Ωστόσο, όσο κι αν αυτό σε κάποιους -και ειδικά στους Δυτικούς- φαίνεται παράξενο, οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν κανονικά, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Εικόνες από την καθημερινή ζωή στην Τεχεράνη

Οι καθημερινοί άνθρωποι, όπως φαίνεται από τις πιο κάτω φωτογραφίες, συνεχίζουν τη ζωή τους παρά τον πόλεμο.













Δεν είναι όλοι οι κάτοικοι της Τεχεράνης φανατικοί μουσουλμάνοι

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ένας ακριβής αριθμός «φανατικών» θρησκευόμενων στο Ιράν, καθώς ο όρος είναι υποκειμενικός και η επίσημη στατιστική εικόνα διαφέρει σημαντικά από τις ανεξάρτητες έρευνες.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το 99,4% του πληθυσμού είναι Μουσουλμάνοι (κυρίως Σιίτες), γεγονός που αντιστοιχεί σε σχεδόν 85 εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει όποιον γεννιέται από Μουσουλμάνους γονείς, χωρίς να εξετάζει τον βαθμό πίστης ή φανατισμού.

Σύμφωνα με ανεξάρτητες έρευνες και μελέτες από φορείς, όπως το GAMAAN (Group for Analyzing and Measuring Attitudes in IRAN), δείχνουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα:

Μόνο το 32% των ερωτηθέντων αυτοπροσδιορίζονται ως Σιίτες Μουσουλμάνοι.

Περίπου το 60% δήλωσε ότι δεν προσεύχεται τακτικά, κάτι που υποδηλώνει απομάκρυνση από την αυστηρή θρησκευτική πρακτική.

Η σκληροπυρηνική βάση που στηρίζει το θεοκρατικό καθεστώς (συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων Basij και των Φρουρών της Επανάστασης) εκτιμάται ότι αποτελεί ένα σημαντικό, αλλά μειοψηφικό κομμάτι της κοινωνίας (περίπου 10-15% του πληθυσμού), το οποίο όμως κατέχει την εξουσία.

Η πρόσφατη κοινωνική αναταραχή και οι διαδηλώσεις στο Ιράν αναδεικνύουν μια αυξανόμενη τάση προς την εκκοσμίκευση, ειδικά ανάμεσα στη νεολαία, η οποία απορρίπτει την επιβολή των θρησκευτικών κανόνων από το κράτος.