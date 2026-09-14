Η Amazon προχωρά στην αναστολή της συνεργασίας της με την 21 Air, αεροπορική εταιρεία εμπορευματικών μεταφορών με έδρα το Μαϊάμι, μετά την πρόσφατη συντριβή αεροσκάφους στο Μαϊάμι, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι αναστέλλει προσωρινά τη συνεργασία της με την 21 Air, την εταιρεία αερομεταφορών που εκμεταλλευόταν το αεροσκάφος με τα διακριτικά της Amazon, το οποίο συνετρίβη στο Μαϊάμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

«Μετά το τραγικό περιστατικό της περασμένης εβδομάδας, αφιερώσαμε χρόνο στη στήριξη της έρευνας και στην εξέταση ορισμένων περιστάσεων που σχετίζονται με το περιστατικό και αποφασίσαμε να αναστείλουμε τις δραστηριότητές μας με την 21 Air, τον φορέα εκμετάλλευσης της πτήσης 7598», δήλωσε στο Reuters, η εκπρόσωπος της Amazon, Κέλι Ναντέλ.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την έρευνα και όλους όσοι επηρεάστηκαν», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Amazon.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα, όταν αεροσκάφος της Amazon Prime Air, που εκτελούσε πτήση μεταφοράς εμπορευμάτων, βγήκε από τον διάδρομο και συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Πηγή: Reuters