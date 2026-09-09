Σε μια κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το τοπίο της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η αμερικανική εταιρεία εξοπλισμών Covenant σχεδιάζει την κατασκευή των νέων πυραύλων κρουζ Anthem σε εγκαταστάσεις στη Σαξονία της Γερμανίας.

Όπως αποκάλυψε η επικεφαλής της εταιρείας, Αμπιγκέιλ Ντένμπουργκ, ο αρχικός στόχος παραγωγής ανέρχεται στις 1.000 μονάδες ετησίως, με προοπτική να φτάσει τις 5.000.

Με βεληνεκές 1.500 χιλιομέτρων, πολεμική κεφαλή 200 κιλών και κόστος αισθητά χαμηλότερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ, το σύστημα ετοιμάζεται για παραδόσεις σε Ευρωπαίο πελάτη από το α’ εξάμηνο του 2027, ενώ παράλληλα διεξάγονται συζητήσεις με τη γερμανική Bundeswehr.

Η επένδυση στη Σαξονία και οι στόχοι παραγωγής

Η εταιρεία Covenant, η οποία ιδρύθηκε το 2024 με έδρα την Ουάσιγκτον και διαθέτει ήδη παραγωγική βάση στο Τέξας των ΗΠΑ, επιδιώκει να καλύψει το μεγάλο κενό που παρατηρείται στα ευρωπαϊκά αποθέματα όπλων μακρού βεληνεκούς.

Η επικεφαλής και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Αμπιγκέιλ Ντένμπουργκ (Abby Denburg), προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους της γερμανικής μονάδας:

«Τον πρώτο χρόνο θα παράγουμε περίπου 1.000 κομμάτια και στη συνέχεια θα αυξήσουμε την παραγωγή στα 5.000 κομμάτια ετησίως. Αυτός είναι ο κεντρικός μας στόχος για την κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης», δήλωσε η κυρία Ντένμπουργκ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πύραυλος Anthem με κόστος «ευκαιρίας»

Ο πύραυλος Anthem σχεδιάστηκε ως ένα όπλο ακριβείας, ικανό να καταφέρει πλήγματα βαθιά στο εχθρικό έδαφος:

Βεληνεκές: Φτάνει τα 500 χιλιόμετρα , προσφέροντας μεγάλη στρατηγική ακτίνα δράσης.

Φτάνει τα , προσφέροντας μεγάλη στρατηγική ακτίνα δράσης. Πολεμική κεφαλή: Ικανή να μεταφέρει εκρηκτικά βάρους 200 κιλών .

Ικανή να μεταφέρει εκρηκτικά βάρους . Κόστος: Η Covenant υπόσχεται να προσφέρει το οπλικό σύστημα σε τιμή κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ανά μονάδα, τη στιγμή που αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί και αμερικανικοί πύραυλοι κρουζ κοστίζουν συνήθως αρκετά εκατομμύρια ευρώ έκαστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει συμβόλαιο για παραδόσεις σε Ευρωπαίο αγοραστή με έναρξη το α’ εξάμηνο του 2027, ενώ ο πελάτης θα επιλέξει ο ίδιος τον χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων.

Παράλληλα, διεξάγονται διερευνητικές συζητήσεις και με τη γερμανική Bundeswehr.

Η σύνδεση με τον Πέτερ Τιλ και οι πολιτικοί προβληματισμοί στη Γερμανία

Η Covenant έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα από 215 εκατομμύρια ευρώ από επενδυτικά κεφάλαια. Μεταξύ των κύριων χρηματοδοτών της βρίσκεται το αμερικανικό fund Founders Fund, συνιδρυτής του οποίου είναι ο αμερικανογερμανός δισεκατομμυριούχος Πέτερ Τιλ (Peter Thiel).

Ο Τιλ είναι ευρέως γνωστός για τις δεξιές συντηρητικές του θέσεις, την άμεση εγγύτητά του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την οξεία κριτική που ασκεί στα φιλελεύθερα δημοκρατικά μοντέλα.

Η εμπλοκή του Τιλ προκαλεί πολιτικές αναταράξεις στο Βερολίνο:

Επιφυλάξεις Πιστόριους: Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους (SPD), έχει εκφράσει κατά το παρελθόν τις επιφυλάξεις του για την επιρροή του Πέτερ Τιλ.

Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους (SPD), έχει εκφράσει κατά το παρελθόν τις επιφυλάξεις του για την επιρροή του Πέτερ Τιλ. Φόβοι για νέες εξαρτήσεις: Όπως επισημαίνει το γερμανικό δίκτυο n-tv, στη γερμανική πολιτική σκηνή εκφράζονται ανησυχίες για τον κίνδυνο δημιουργίας νέων τεχνολογικών εξαρτήσεων των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων από αμερικανικά κεφάλαια αμφιλεγόμενης πολιτικής προέλευσης, καθώς και για το τι θα συνέβαινε σε περίπτωση έλλειψης πυρομαχικών εν καιρώ κρίσης.

Αντρέας Μάρλοβ: «Το κομμάτι που λείπει από την αρχιτεκτονική αποτροπής»

Για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της στην Ευρώπη, η Covenant προσέλαβε ως ειδικό σύμβουλο τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Αντρέας Μάρλοβ (Andreas Marlow).

Ο Μάρλοβ διετέλεσε αναπληρωτής επιθεωρητής του γερμανικού στρατού έως το 2025, ενώ από το 2022 είχε αναλάβει επικεφαλής της εκπαιδευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις (EUMAM Ukraine).

Σε δηλώσεις του που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Μάρλοβ υπογράμμισε την ανάγκη για ένα τέτοιο οπλικό σύστημα:

«Ένα πρόγραμμα πυραύλων μεγάλου βεληνεκώς που παράγεται απευθείας σε ευρωπαϊκό έδαφος αποτελεί το κομμάτι του παζλ που έλειπε από την αρχιτεκτονική αποτροπής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.