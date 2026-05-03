Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η δίωξη του Δρ. Ντέιβιντ Μόρενς με την κατηγορία της παρεμπόδισης των ερευνών για την προέλευση του COVID δεν μπορεί να είναι το τέλος της αναζήτησης της αλήθειας του έθνους σε αυτήν την υπόθεση: Ακόμα κι αν η χάρη του Μπάιντεν στον Δρ Άντονι Φάουτσι τον κρατά εκτός φυλακής, οι Αμερικανοί χρειάζονται τα πλήρη γεγονότα, αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Ο Mόρενς εργάστηκε υπό τον Φάουτσι στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων. Κατηγορείται για την καταστροφή και την απόκρυψη επίσημων αρχείων σχετικά με τη γέννηση του ιού – σε μια προφανή προσπάθεια να προστατεύσει το αφεντικό του.

Ο πρώην σύμβουλος του πρώην ανώτατου αξιωματούχου δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, κατηγορήθηκε από εισαγγελείς της κυβέρνησης Τραμπ ότι απέκρυψε παράνομα ομοσπονδιακά αρχεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid.

Το τμήμα δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Τρίτη κατηγορίες εναντίον του Ντέιβιντ Μόρενς, 78 ετών, από το Τσέστερ του Μέριλαντ, εν μέσω μιας έντονης διχαστικής συζήτησης για την προέλευση του κορωνοϊού.

Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φάουτσι συνωμότησε με τον επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, Φράνσις Κόλινς, για να ακυρώσει οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με την προέλευση του COVID στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν – το οποίο έκανε έρευνα με χρηματοδότηση του NIH/NIAID για τους κορωνοϊούς τα χρόνια πριν από την πανδημία, παρά την ομοσπονδιακή απαγόρευση τέτοιων πειραμάτων «αποκτήσεως λειτουργίας».

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν τον Μόρενς να καυχιέται για τις συγκαλύψεις του παρά τον Νόμο για την Ελευθερία της Πληροφορίας: «Έμαθα από την κυρία μας foia εδώ [The Freedom of Information Act (FOIA)] πώς να εξαφανίζω τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού είμαι foia’d αλλά πριν ξεκινήσει η αναζήτηση». «Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την FOIA. Μπορώ είτε να στείλω πράγματα στον Tόνι στο ιδιωτικό του Gmail, ή να του τα δώσω στη δουλειά ή στο σπίτι του».

Όλα αυτά συνέβαλαν στην απόκρυψη του συνεχούς συντονισμού του Φάουτσι με τον Πίτερ Ντάσακ — τον Βρετανό ζωολόγο και επικεφαλής της EcoHealth Alliance, ενός αμερικανικού οργανισμού που μελετά τις μολυσματικές ασθένειες, στον οποίο ο Φάουτσι κατεύθυνε επιχορηγήσεις για αυτήν την έρευνα.

Αυτή η εργασία στόχευε ειδικά στον χειρισμό των κορωνοϊών στη «θέση διάσπασης φουρίνης» – την κρίσιμη μετάλλαξη που ουσιαστικά αποτυπώνει τον ιό COVID.

Αυτός είναι σχεδόν σίγουρα ο λόγος που οι Φάουτσι & ΣΙΑ έκαναν το παιχνίδι τους επιμένοντας ότι ο ιός είχε φυσική προέλευση, σημειώνει η ΝΥΡ. Αν το τότε κλειδωμένο κοινό μάθαινε πώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χρηματοδοτήσει τους απερίσκεπτους επιστήμονες που πιθανώς δημιούργησαν το σφάλμα της πανδημίας σε ένα κακώς ασφαλές εργαστήριο στο εξωτερικό, αυτοί οι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ισόβια φυλάκιση.

Ειδικά όταν το πλήρωμα Φάουτσι ενέκρινε επίσης τις πολιτικές που έκλεισαν τα σχολεία, κατέστρεψαν επιχειρήσεις και ανάγκασαν τα αγαπημένα πρόσωπα να πεθαίνουν μόνα τους στα νοσοκομεία.

Η CIA, το FBI και τα διάσημα εργαστήρια Livermore του Υπουργείου Ενέργειας θεωρούν πλέον τον COVID-19 ως πιθανότατα ανθρωπογενή.

Ενώ εμείς — χάρη σε μεγάλο βαθμό στους Φάουτσι & ΣΙΑ — δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε 100% σίγουροι για αυτό, η ισορροπία των πιθανοτήτων βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό ενάντια στη θεωρία της φυσικής προέλευσης.

Οι Φάουτσι, Κόλινς και Μόρενς είπαν ψέματα για να αποκρύψουν αυτό το γεγονός.

Τα μέσα ενημέρωσης ανέλαβαν τα ψέματά τους και τα έκαναν σημαία, το ίδιο έκαναν και αμέτρητοι νομοθέτες και πολιτικοί.

Ο Μόρενς αντιμετωπίζει περισσότερες από πέντε δεκαετίες εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, ωστόσο είναι ξεκάθαρα μικρός σε σύγκριση με τον Φάουτσι, ο οποίος έπαιζε επανειλημμένα λεκτικά παιχνίδια για να αρνηθεί τη συμμετοχή του στη χρηματοδότηση της έρευνας, έλεγε ευθαρσώς ψέματα στο Κογκρέσο και συνωμότησε με τον Κόλινς για να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους για να εκφοβίσουν τους ερευνητές για να υποστηρίξουν τη φυσική προέλευση.

Δαιμονοποίησε όποιον τολμούσε να τον επικρίνει, για αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, λέγοντας ότι επιτίθεται στην ίδια την επιστήμη, και δημιούργησε την ατμόσφαιρα στην οποία οποιαδήποτε διαφωνία από τη θεωρία της φυσικής προέλευσης ή ακόμα και περιέργεια για τη θεωρία της φυσικής προέλευσης τιμωρούνταν γρήγορα με δημόσια ύβρη.

Ακόμα, πολλά Μέσα και άνθρωποι, υπήρξαν θύματα καθαρής λογοκρισίας μέσω μιας ανίερης συνεργασίας μεταξύ Big Tech και Big Government.

Η χάρη του Φάουτσι σημαίνει ότι δεν μπορεί να επικαλεστεί την 5η Τροπολογία [που προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών έναντι της κρατικής εξουσίας] αν κληθεί να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου για όλα αυτά – και αν δεν ξεκαθαρίσει, δεν θα τον προστατεύσει από τις κατηγορίες για ψευδορκία. Η Βουλή και η Γερουσία θα πρέπει να του ζητήσουν να απαντήσει δημόσια τώρα.

Θα πρέπει επίσης να χάσει την βαριά κρατική του σύνταξη: Αυτός ο ήδη εξαιρετικά πλούσιος άνθρωπος δεν αξίζει ούτε μια δεκάρα παραπάνω από τους φορολογούμενους στους οποίους είπε ψέματα.

Ούτε αυτό μπορεί να είναι το τέλος της αναζήτησης της αλήθειας και της δικαιοσύνης: Το κοινό πρέπει επίσης να μάθει τα πλήρη στοιχεία σχετικά με τις εκστρατείες της κυβέρνησης Μπάιντεν για την απόκρυψη των κινδύνων εμβολίων και την πολιτικοποίηση της αντίδρασης του έθνους στον COVID.

Οι επικές καταχρήσεις της ομοσπονδιακής εξουσίας από την εποχή του COVID έχουν φέρει δικαίως την εμπιστοσύνη του κοινού στην επιστήμη και την κυβέρνηση σε επικά χαμηλά επίπεδα. Ο μόνος τρόπος για να επιδιορθωθεί αυτή η ζημιά είναι να αποκαλυφθούν όλοι οι βράχοι, και να λουστούν τα ζωύφια που στριμώχνονται κάτω από αυτούς, με το πιο έντονο δυνατό φως του ήλιου, σημειώνει στο τέλος η ΝΥΡ.