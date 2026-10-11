Νέα πίεση προς την Ουκρανία φέρεται να ασκεί η Ουάσινγκτον, με στόχο να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τον μηχανισμό μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, εάν το Κίεβο συνεχίσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Πιέσεις σε Κίεβο και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, Αμερικανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν το Σαββατοκύριακο τόσο με την ουκρανική ηγεσία όσο και με Ευρωπαίους ομολόγους τους, ζητώντας να ασκηθεί πίεση προς το Κίεβο ώστε να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών στόχων.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος που, σύμφωνα με τους FT, δέχθηκε τηλεφώνημα από στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, περιέγραψε το εύρος της κινητοποίησης λέγοντας:

«Τηλεφωνούν στο Κίεβο… Τηλεφωνούν σε όλους [στην Ευρώπη]».

Στο τραπέζι και περιορισμός της ανταλλαγής πληροφοριών

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η αμερικανική πλευρά έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο περιορισμού της ανταλλαγής πληροφοριών με την Ουκρανία, σε περίπτωση που οι ουκρανικές επιθέσεις συνεχιστούν.

Παράλληλα, φέρεται να εξετάζεται το μπλοκάρισμα του μηχανισμού PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), ο οποίος επιτρέπει σε ευρωπαϊκές χώρες να χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικού στρατιωτικού υλικού που προορίζεται για το Κίεβο.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τη ροή οπλικών συστημάτων προς την Ουκρανία και να αυξήσει ακόμη περισσότερο την πίεση στις σχέσεις Κιέβου και Ουάσινγκτον.

Νέα ένταση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Οι πληροφορίες έρχονται μετά τις νέες επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει το Σάββατο τον Ουκρανό ομόλογό του να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στην πορεία των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο είχε χάσει ευκαιρίες για συμφωνία με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ επανέφερε ακόμη το ζήτημα των ουκρανικών εκλογών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θεωρεί αναγκαία πολιτική αλλαγή στην ηγεσία της χώρας.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για «ενεργειακή εκεχειρία»

Μία ημέρα αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι Ρωσία και Ουκρανία είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Δεν έδωσε, ωστόσο, λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της συμφωνίας, το ακριβές πεδίο εφαρμογής της ή τον μηχανισμό επιτήρησής της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η συμφωνία τίθεται άμεσα σε ισχύ και κάλεσε τις δύο πλευρές να μην την παραβιάσουν.

Το προηγούμενο του Σεπτεμβρίου

Η ανακοίνωση δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον μιλά για αποκλιμάκωση στον ενεργειακό τομέα.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ είχε επίσης αναφερθεί σε παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στο Ιράν είχε συμβάλει στην άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Τότε, ωστόσο, ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο είχαν επιβεβαιώσει ότι είχε συναφθεί επίσημη συμφωνία.

Ζελένσκι: «Υποστηρίζουμε την εκεχειρία»

Μετά τη νέα ανακοίνωση Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι συζήτησε την εξέλιξη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία. Αναμένουμε λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά», δήλωσε.

Το Κίεβο απορρίπτει μονομερή παύση των επιθέσεων

Λίγες ώρες νωρίτερα, πάντως, ο Ζελένσκι είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν προτίθεται να σταματήσει μονομερώς τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Η θέση του Κιέβου παραμένει ότι οποιαδήποτε παύση των ουκρανικών πληγμάτων πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη δέσμευση της Ρωσίας να σταματήσει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Η αντιπαράθεση για τα ενεργειακά πλήγματα εξελίσσεται έτσι σε νέο σημείο τριβής ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να πιέσει και τις δύο πλευρές προς μια ευρύτερη αποκλιμάκωση.