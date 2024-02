Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ διέκοψε πριν από λίγη ώρα πρόωρα την επίσκεψή της στην πόλη Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας, όταν διαπιστώθηκε ότι την αποστολή της ακολουθούσε ρωσικό αναγνωριστικό drone, ανακοίνωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Russian drone pursues Baerbock

During Ukraine visit her convoy has to flee https://t.co/fk2HFCTNdL

— JoachimHofmann9 (@Joachim36911) February 25, 2024