«Η ανθρωπότητα είναι πιο κοντά από ποτέ στον όλεθρο μιας πυρηνικής καταστροφής», προειδοποίησε η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ.

Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, η Γκάμπαρντ ανέφερε ότι τα σύγχρονα πυρηνικά όπλα μπορούν «να σκοτώσουν εκατομμύρια μέσα σε λίγα λεπτά», ενώ ένας επακόλουθος πυρηνικός χειμώνας θα μπορούσε να κρύψει τον ήλιο, «βυθίζοντας τον κόσμο στο σκοτάδι και το ψύχος, σκοτώνοντας καλλιέργειες και οδηγώντας δισεκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα».

I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV

