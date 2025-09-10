Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το περιστατικό, ενώ τα ρωσικά ΜΜΕ αμφισβητούν την αυθεντικότητα των αποδεικτικών στοιχείων, υπογραμμίζοντας τις πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις κατηγορίες.

Το Κρεμλίνο αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την εισβολή των drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι το θέμα δεν αφορά την αρμοδιότητα του Κρεμλίνου και ότι η επίσημη απάντηση ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας.

Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι οποίες χαρακτήρισαν το περιστατικό «πρόκληση», ο Πεσκόφ αντέτεινε ότι οι ηγέτες των δυτικών οργανισμών, κατηγορούν τη Ρωσία καθημερινά για τέτοιες ενέργειες.

Στο μεταξύ, τα ρωσικά ΜΜΕ, όπως η Komsomolskaya Pravda, αντιδρούν έντονα και αμφισβητούν την εγκυρότητα των πληροφοριών γύρω από την επίθεση.

Η εφημερίδα αναφέρει πως τα υποτιθέμενα συντρίμμια των drones δεν έχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευσή τους, και υποθέτει ότι τα συντρίμμια μπορεί να έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα από τις πολωνικές αρχές, για να ενισχυθεί η κατηγορία.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι τέτοια drones κυκλοφορούν ευρέως στην Ουκρανία και δεν είναι δύσκολο να μεταφερθούν στη Πολωνία για «στήσιμο» ενός περιστατικού.

Η αμφισβήτηση συνεχίζεται με την εφημερίδα να υπενθυμίζει ότι παρόμοια περιστατικά με ρωσικά drones στον ουκρανικό πόλεμο ή το θύμα από την πτώση ουκρανικού πυραύλου στην Πολωνία το 2022 δεν είχαν προκαλέσει τέτοια έντονη αντίδραση.