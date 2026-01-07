Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 75 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιδρομής του Σαββάτου για τη «σύλληψη» (όπως ονομάζουν οι Αμερικάνοι την απαγωγή) του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων θανάτων που προκλήθηκαν από ανταλλαγή πυρών στο συγκρότημά του στο Καράκας, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ένα άτομο είπε ότι τουλάχιστον 67 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση πριν από την αυγή, ενώ ένας άλλος είπε ότι περίπου 75 με 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι αξιωματούχοι, που όπως και άλλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, είπαν ότι οι εκτιμήσεις αφορούν τις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας και της Κούβας, καθώς και τους πολίτες που είχαν παγιδευτεί στη μάχη.

Τα στοιχεία ταιριάζουν κατά προσέγγιση με την εκτίμηση που έχουν μοιραστεί οι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας τις τελευταίες ημέρες.

Ο μεγάλος αριθμός των νεκρών εξηγεί τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η επιχείρηση που ενέκρινε ήταν «αποτελεσματική» αλλά «πολύ βίαιη».

Περίπου μισή ντουζίνα στρατιώτες των ΗΠΑ τραυματίστηκαν στην επιχείρηση από πυροβολισμούς στη συμπλοκή στο συγκρότημα του Μαδούρο. Μερικοί μεταφέρθηκαν στο Brooke Army Medical Center στο Τέξας, όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, είπαν άλλοι δύο αξιωματούχοι.

Το Πεντάγωνο ανέφερε σε δήλωση την Τρίτη ότι δύο μέλη της αμερικάνικης υπηρεσίας εξακολουθούσαν να αναρρώνουν από τους τραυματισμούς που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Άλλοι πέντε τραυματίες επέστρεψαν στο καθήκον τους.

«Το γεγονός ότι αυτή η εξαιρετικά περίπλοκη και εξαντλητική αποστολή εκτελέστηκε επιτυχώς με τόσο λίγους τραυματισμούς αποτελεί απόδειξη της τεχνογνωσίας των πολεμιστών μας», ανέφερε το Πεντάγωνο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου επαίνεσε την επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που συνέλαβε τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και είπε ότι στρατιώτες «από την άλλη πλευρά» σκοτώθηκαν.

Η επιδρομή έγινε από επίλεκτα μέλη της Δύναμης Δέλτα του Στρατού, οι οποίοι συνεργάστηκαν με στρατιώτες Ειδικών Επιχειρήσεων από το 75ο Σύνταγμα Ranger και το 160ο Σύνταγμα Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων, το οποίο εκτελεί μερικές από τις πιο επικίνδυνες αποστολές του στρατού. Ελικόπτερα απογειώθηκαν από πολυάριθμα πολεμικά πλοία στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, πετώντας χαμηλά πάνω από το νερό για να περιορίσουν τον εντοπισμό.

Οι λεπτομέρειες – που αποκαλύφθηκαν σε αξιωματούχους του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα, καθώς οι νομοθέτες ζήτησαν σαφήνεια σχετικά με τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ μετά την αναγκαστική απομάκρυνση του Μαδούρο και τον οδήγησή του στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία – δείχνουν ότι ενώ η επιχείρηση ήταν «ένα εκπληκτικό κατόρθωμα», ήταν κάπως θαυματουργό ότι δεν υπήρχαν θάνατοι από πλευράς των ΗΠΑ, είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Οι λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν αφού ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης – συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του στρατηγού Νταν Κέιν, του προέδρου των Κοινών Αρχηγών – πραγματοποίησαν απόρρητη ενημέρωση τη Δευτέρα το βράδυ για ανώτερους νομοθέτες. Αναμένεται μεγαλύτερη ενημέρωση για άλλους νομοθέτες το πρωί της Τετάρτης.

Άτομα που γνωρίζουν την ενημέρωση της Δευτέρας είπαν ο Ρούμπιο, ο οποίος λειτουργεί και ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, έκανε την πλειονότητα των συνομιλιών και είπε στους αξιωματούχους του Κογκρέσου ότι είναι βέβαιος ότι μπορεί να συνεργαστεί με την Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο και είναι εν ενεργεία πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξέφρασαν επίσης τη βεβαιότητα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Δευτέρας ότι έχουν μόχλευση επί της Ροντρίγκες εν μέρει επειδή εκτιμούν ότι εάν δεν συνεργαστεί, η Βενεζουέλα θα ξεμείνει από χρήματα εντός εβδομάδων και δεν θα μπορεί να πληρώσει τις δυνάμεις ασφαλείας και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο Ρούμπιο έκανε ελάχιστα για να εξετάσει εάν προβλέπονται εκλογές, είπαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα και ο Τραμπ πρότεινε σε συνέντευξή του στο NBC News τη Δευτέρα ότι κανένας δεν θα διατηρηθεί μέχρι να «διορθωθεί» η χώρα.

Ο Κέιν, ο ανώτατος στρατηγός του Πενταγώνου, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο ότι η αποστολή, γνωστή ως Επιχείρηση Απόλυτη Αποφασιστικότητα, ήταν «σχολαστικά σχεδιασμένη» και αφορούσε περισσότερα από 150 αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από 20 τοποθεσίες. Εκείνοι που απαρτίζουν τη «δύναμη σύλληψης κατέβηκαν στο συγκρότημα του Μαδούρο», είπε ο Κέιν, με άλλα στρατεύματα των ΗΠΑ να αποκλείουν την περιοχή για να προστατεύσουν αυτούς που συνέλαβαν τον Μαδούρο.

Τα ελικόπτερα που συμμετείχαν στην αποστολή δέχθηκαν πυρά εδάφους καθώς έμπαιναν μέσα, είπε ο Κέιν, και απάντησαν με «συντριπτική δύναμη σε αυτοάμυνα». Ένα ελικόπτερο χτυπήθηκε, αλλά παρέμεινε ικανό να πετάξει.

