Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε την Παρασκευή στα σχόλια του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι «η ευθύνη για το κακό που έχει συμβεί σε αμάχους ανήκει στη Χαμάς-ISIS και όχι στο Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο επειδή μια τρομοκρατική οργάνωση δολοφόνησε βάναυσα εκατοντάδες Ισραηλινούς και απήγαγε περισσότερους από 200. Ενώ το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει να βλάψει τους αμάχους και τους καλεί να εγκαταλείψουν τη ζώνη μάχης – η Χαμάς-ISIS κάνει ό,τι μπορεί για να τους αποτρέψει από το να φεύγει σε ασφαλείς ζώνες και τις χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu regarding the remarks by French President Emmanuel Macron:

“The responsibility for any harm to civilians lies with Hamas – ISIS and not with Israel.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 10, 2023