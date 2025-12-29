Με τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο διάρκειας σχεδόν 11 λεπτών, απάντησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) στους ισχυρισμούς της Χαμάς, ότι δεν στοχοποίησε αμάχους κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

 


Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, οι IDF αναφέρουν ότι το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτελεί «ένα μικρό μόνο μέρος των βάρβαρων πράξεων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σφαγής» και αντικρούει ευθέως όσα η Χαμάς επιχειρεί πλέον να αρνηθεί. «Αυτοί δεν είναι ισχυρισμοί, αυτά είναι τεκμηριωμένα γεγονότα», τονίζεται χαρακτηριστικά, σε απάντηση στο έγγραφο 42 σελίδων της παλαιστινιακής οργάνωσης.

 


Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου άφησε πίσω της περισσότερους από 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ, ενώ 251 άτομα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και 348 νέοι που εντοπίστηκαν νεκροί στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Supernova. Στην έκθεσή της, την οποία κοινοποίησε ο επικεφαλής του Euro-Med Human Rights Monitor, η Χαμάς υποστηρίζει ότι οι μαχητές της είχαν εντολές να αποφεύγουν την επίθεση σε αμάχους και ζητά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας ή την παρέμβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

 

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πολίτες από τουλάχιστον 40 χώρες σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν κατά την επίθεση, μεταξύ αυτών υπήκοοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

