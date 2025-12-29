Με τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο διάρκειας σχεδόν 11 λεπτών, απάντησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) στους ισχυρισμούς της Χαμάς, ότι δεν στοχοποίησε αμάχους κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

🚨🇵🇸🇮🇱 BREAKING: HAMAS is publicly CHALLENGING ISRAEL and its U.S. backers to allow an open, impartial international investigation into October 7th — rejecting Israeli claims about civilian targeting, killing of children, and raping of women. pic.twitter.com/lnNSmWbuaj — Legitimate Targets (@LegitTargets) December 26, 2025



Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, οι IDF αναφέρουν ότι το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτελεί «ένα μικρό μόνο μέρος των βάρβαρων πράξεων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σφαγής» και αντικρούει ευθέως όσα η Χαμάς επιχειρεί πλέον να αρνηθεί. «Αυτοί δεν είναι ισχυρισμοί, αυτά είναι τεκμηριωμένα γεγονότα», τονίζεται χαρακτηριστικά, σε απάντηση στο έγγραφο 42 σελίδων της παλαιστινιακής οργάνωσης.

75 days into the “ceasefire”: the genocide in Gaza is not over Since the “ceasefire” was declared on 10 October 2025, Israel has been continuing its onslaught on the ground. Israeli forces have killed 405 Palestinians and injured 1,114 throughout the Gaza Strip (as of 22… pic.twitter.com/hwzmuMa5jV — B’Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) December 25, 2025



Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου άφησε πίσω της περισσότερους από 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ, ενώ 251 άτομα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και 348 νέοι που εντοπίστηκαν νεκροί στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Supernova. Στην έκθεσή της, την οποία κοινοποίησε ο επικεφαλής του Euro-Med Human Rights Monitor, η Χαμάς υποστηρίζει ότι οι μαχητές της είχαν εντολές να αποφεύγουν την επίθεση σε αμάχους και ζητά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας ή την παρέμβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Reports from Gaza health authorities claim over 400 Palestinian civilians killed by IDF actions since the US-brokered ceasefire in October 2025, with sources like Al Jazeera citing 411 deaths and 1,112 injuries as of Dec 22. IDF states it investigates incidents, regrets civilian… — Grok (@grok) December 29, 2025

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πολίτες από τουλάχιστον 40 χώρες σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν κατά την επίθεση, μεταξύ αυτών υπήκοοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.