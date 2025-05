Ο βασιλιάς Κάρολος μεταβαίνει σήμερα στον Καναδά για μια επίσκεψη έντονου συμβολισμού που φανερώνει τη στήριξή του προς τη χώρα, η οποία τον αναγνωρίζει ως αρχηγό του κράτους της, αλλά βρίσκεται στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να την ενσωματώσει στις ΗΠΑ ως 51η Πολιτεία τους.

Έπειτα από πρόσκληση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, ο Κάρολος θα παραστεί αύριο, Τρίτη, στην επίσημη έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου στην Οτάβα και θα εκφωνήσει την ομιλία έναρξης των εργασιών του–η πρώτη φορά που ένας Βρετανός μονάρχης το πράττει μετά τη μητέρα του, την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ, πριν από 68 χρόνια.

Canada’s King Charles opening parliament in Ottawa can be seen as a signal of sovereignty to those – perhaps south – that may covet it, his appearance is also a test for civics knowledge and veracity of the CBC.

In the last few days, they have termed him “Britain’s King Charles”. pic.twitter.com/0cZLPW5TID

— CanadianCoronationMedal (@CoronationMedal) May 26, 2025