Απέναντι στις ολοένα και εντονότερες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο από ανθρώπους του κλάδου, όσο και από εξωτερικούς επικριτές, τοποθετείται ο CEO της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Mark Zuckerberg).

Σε έκθεση περίπου 6.500 λέξεων, ο επικεφαλής της Meta επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική οπτική, υποστηρίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος τόσο της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας.

Παράλληλα, περιγράφει το δικό του όραμα για το μέλλον της AI, διαφοροποιούμενος από τις πιο δυσοίωνες εκτιμήσεις άλλων κορυφαίων στελεχών του κλάδου.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί να δημιουργήσεις ένα τέτοιο μέλλον»

Χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στον CEO της Anthropic, Dario Amodei, ο Ζάκερμπεργκ φαίνεται να απαντά στις πρόσφατες προειδοποιήσεις του τελευταίου σχετικά με τις επιπτώσεις της AI στην απασχόληση.

«Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πολλοί από όσους αναπτύσσουν AI αντιμετωπίζουν το μέλλον με τόση απαισιοδοξία», σημειώνει, διερωτώμενος γιατί κάποιος που θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαλείψει τις περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταστήσει σε μεγάλο βαθμό τον άνθρωπο περιττό, θα επέλεγε να συμβάλει στη δημιουργία ενός τέτοιου μέλλοντος.

Στο επίκεντρο και τα data centers

Η παρέμβαση του Ζάκερμπεργκ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι αντιδράσεις για την ανάπτυξη data centers, μεταξύ των οποίων και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζει η Meta.

Οι επικρίσεις προέρχονται από πολιτικούς τόσο της Αριστεράς, όσο και της Δεξιάς. Μεταξύ των επικριτών βρίσκεται ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, αλλά και ο Ρεπουμπλικανός Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, ο οποίος διεκδικεί επίσης μία έδρα στη Γερουσία.

Ο Ζάκερμπεργκ υπογραμμίζει, πάντως, ότι η παρουσία τέτοιων υποδομών μπορεί να έχει και οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει εκπαιδευτικούς στην Κομητεία Ρίτσλαντ, οι οποίοι έλαβαν φέτος μπόνους 50.000 δολαρίων, χάρη στα αυξημένα έσοδα που συνδέονται με το project της Meta για το data center στην περιοχή.

Δεσμεύσεις για ενέργεια και νερό

Απαντώντας στις ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις των data centers, ο επικεφαλής της Meta δεσμεύτηκε επίσης να συμβάλει στη διατήρηση χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές όπου επενδύει η εταιρεία, μέσω της κατασκευής υποδομών παραγωγής ενέργειας.

Παράλληλα, η Meta έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 να επιστρέφει στις λεκάνες απορροής περισσότερο νερό από αυτό που καταναλώνει στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

AI και αγορά εργασίας

Οι δηλώσεις Ζάκερμπεργκ έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την αμερικανική αγορά εργασίας, μετά τα απρόσμενα αδύναμα στοιχεία του Ιουλίου και την επιβράδυνση της αύξησης των μισθών.

Η Μελίσα Ντέιβις, επικεφαλής οικονομολόγος της Rothschild Redburn, εκτίμησε ότι ο ρυθμός αύξησης των μισθών ήταν ο χαμηλότερος από τον Μάιο του 2021. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ μπορεί να βρίσκεται στην αρχή μιας παρατεταμένης περιόδου επιβράδυνσης, στην οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Η θέση της Meta στον ανταγωνισμό της AI

Παρά τις μεγάλες επενδύσεις της, η Meta εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από ορισμένους βασικούς Αμερικανούς ανταγωνιστές της στον τομέα της AI, όπως η Anthropic και η OpenAI, αλλά και από κινεζικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η DeepSeek.

Η εταιρεία διατηρεί, ωστόσο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα: παραμένει η μόνη μεγάλη αμερικανική τεχνολογική εταιρεία που προσφέρει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με ανοιχτά βάρη (open-weight).

Η πορεία της μετοχής

Στις συναλλαγές της Δευτέρας, η μετοχή της Meta ενισχυόταν περίπου 1% στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Από την αρχή του έτους, ωστόσο, η μετοχή της εταιρείας έχει καταγράψει απώλειες περίπου 10%, την ώρα που ο δείκτης S&P 500 κινείται ανοδικά κατά περίπου 13%.