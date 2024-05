Ένα βίντεο του 2016, από κάμερα ασφαλείας, δείχνει τον Sean «Diddy» Combs, γνωστό και ως Puff Daddy, να αρπάζει, να σπρώχνει, να σέρνει και να κλωτσάει την τότε κοπέλα του Cassie Ventura κατά τη διάρκεια ενός καβγά που ταιριάζει με τους ισχυρισμούς μιας ομοσπονδιακής αγωγής που κατατέθηκε από την Ventura τον Νοέμβριο.

Τα πλάνα, που έχουν ληφθεί από πολλές γωνίες, με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2016, δείχνουν τον ράπερ, παραγωγό και επιχειρηματία να χτυπάει τη Ventura στο κλειστό πλέον ξενοδοχείο InterContinental στο Century City του Λος Άντζελες. Το CNN επαλήθευσε την τοποθεσία με βάση τις δημοσίως διαθέσιμες φωτογραφίες του εσωτερικού του πρώην ξενοδοχείου.

Στο βίντεο, η Βεντούρα βγαίνει από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και περπατά προς τον χώρο των ανελκυστήρων. Ο Combs, κρατώντας μια πετσέτα γύρω από τη μέση του, τρέχει σε έναν διάδρομο κυνηγώντας τη Ventura. Την πιάνει από τον λαιμό και την πετάει στο πάτωμα. Κρατώντας ακόμα την πετσέτα με το ένα χέρι, γυρίζει να την κλωτσήσει.

TRIGGER WARNING

CNN has obtained surveillance footage of Diddy physically assaulting Cassie in 2016.pic.twitter.com/2mX3qmHhib

— XXL Magazine (@XXL) May 17, 2024