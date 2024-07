Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έγινε στόχος πυροβολισμών κατά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του, που κόστισε τη ζωή σε έναν θεατή και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό δύο άλλων.

O 78χρονος Τραμπ μόλις είχε ξεκινήσει την ομιλία του όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αμέσως ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων έπιασε το δεξί του αυτί, ενώ αίματα γέμισαν το πρόσωπό του.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

— Acyn (@Acyn) July 13, 2024