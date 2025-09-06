Ένα σενάριο βγαλμένο από ταινία κατασκοπείας διαδραματίστηκε στις αρχές του 2019, όταν κομάντος, μέλη της περίφημης SEAL Team 6 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, πυροβόλησαν και σκότωσαν αρκετούς Βορειοκορεάτες πολίτες κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης μυστικής αποστολής.

Όπως γράφει την Παρασκευή (5/9) η εφημερίδα New York Times, η αποστολή είχε στόχο την εγκατάσταση μιας συσκευής παρακολούθησης στη Βόρεια Κορέα, μια χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα, κατά τη διάρκεια διπλωματικών διαπραγματεύσεων υψηλού διακυβεύματος το 2019.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, οι οποίες περιλαμβάνουν εν ενεργεία και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους με γνώση των λεπτομερειών και οι οποίες είναι ακόμη διαβαθμισμένες, αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ενέκρινε την επιχείρηση. Μάλιστα, το έκανε καθώς διεξήγαγε ιστορικές συνομιλίες με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιόνγκ Ουν.

Ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σεούλ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Πώς έγινε η αποστολή στη Βόρεια Κορέα και πως απέτυχε

Ο Ντόναλντ Τραμπ άναψε το «πράσινο φως», γιατί το διακύβευμα για την κυβέρνησή του ήταν στρατηγικό: να καλύψει ένα τεράστιο κενό του αμερικανικού μηχανισμού πληροφοριών, το οποίο αδυνατούσε να εξασφαλίσει αξιόπιστα δεδομένα από το εσωτερικό του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν, του πιο κλειστού στο κόσμο.

Όμως, η αποστολή εκτροχιάστηκε γρήγορα. Οι κομάντος, νομίζοντας ότι έφτασαν σε έρημη ακτή, βρέθηκαν αντιμέτωποι με βορειοκορεατικό σκάφος. Φοβούμενοι ότι εντοπίστηκαν, άνοιξαν πυρ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλο το πλήρωμα είχε σκοτωθεί.

Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει τον αριθμό των θυμάτων. Σύμφωνα με το New York Times, πιθανότατα επρόκειτο για αμάχους. Η SEAL Team 6 εγκατέλειψε την αποστολή, χωρίς να εγκαταστήσει τη συσκευή και τα μέλη της αποχώρησαν επειγόντως προς αμερικανικό υποβρύχιο που τους περίμενε στα ανοιχτά.

Μια απόρρητη έρευνα του Πενταγώνου αργότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δολοφονίες δικαιολογούνταν, βάσει των κανόνων εμπλοκής.

An exclusive released today by the New York Times has revealed details about an until-now unknown failed top-secret operation carried out by the U.S. Navy’s SEAL Team Six against North Korea in 2019, under direction orders from President Donald J. Trump. The goal of the operation… pic.twitter.com/ffsooGi9Ze — OSINTdefender (@sentdefender) September 5, 2025

Μια επιχείρηση που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ

Από την τελευταία σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Κιμ το 2019, οι συνομιλίες έχουν ναυαγήσει και η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της.

Ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Πιονγκγιάνγκ παραδέχθηκαν ποτέ την ύπαρξη αυτής της επιχείρησης. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ δεν είχε ενημερωθεί, παρά τη νομική υποχρέωση για κοινοποίηση στις επιτροπές ελέγχου ευαίσθητων επιχειρήσεων πληροφοριών. «Αυτό είναι ακριβώς το είδος αποστολής για το οποίο το Κογκρέσο θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος που επικαλείται η εφημερίδα.

Η εφημερίδα στηρίζεται σε μαρτυρίες περίπου 24 πηγών -πολιτικών αξιωματούχων, πρώην στρατιωτικών, μελών της κυβέρνησης Τραμπ- όλοι υπό καθεστώς ανωνυμίας. Ορισμένοι εξήγησαν ότι μίλησαν, επειδή τα αποτυχημένα εγχειρήματα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων αποκρύπτονται συστηματικά, ενώ στη δημοσιότητα βγαίνουν μόνο οι εντυπωσιακές επιτυχίες, όπως η επιχείρηση εναντίον του Οσάμα μπιν Λάντεν το 2011.

Τεράστιοι κίνδυνοι εν μέσω διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Κορέα

Η εισβολή σε βορειοκορεατικό έδαφος, την ώρα που προετοιμαζόταν η σύνοδος του Ανόι μεταξύ Τραμπ και Κιμ, θα μπορούσε να προκαλέσει κρίση ομήρων, ή ακόμη και άμεση σύγκρουση με έναν αντίπαλο οπλισμένο με πυρηνικούς πυραύλους. Αν και η σύνοδος του Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, κατέληξε σε αποτυχία.

Μερικούς μήνες αργότερα, η Πιονγκγιάνγκ επανεκκίνησε τις πυραυλικές δοκιμές και έκανε ακόμη πιο σκληρή τη στάση της. Σήμερα, οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει περίπου 50 πυρηνικές κεφαλές και τη δυνατότητα παραγωγής δεκάδων ακόμη.

Ένα αμερικανικό φιάσκο μέσα σε μια σειρά αποτυχιών

Σύμφωνα πάντα με τους New York Times, η αποτυχημένη αυτή αποστολή οδήγησε σε εσωτερικές έρευνες, οι οποίες κατέληξαν ότι οι κομάντος ενήργησαν σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής, ακόμη κι αν σκοτώθηκαν άμαχοι.

Η υπόθεση, ωστόσο, αναδεικνύει τα όρια μιας μονάδας που θεωρείται από τις πιο επίφοβες παγκοσμίως. Η SEAL Team 6 πραγματοποιεί εδώ και δεκαετίες αποστολές υψηλού ρίσκου. Κάποιες έμειναν στην ιστορία, άλλες όμως κατέληξαν σε φιάσκο, από τον Παναμά μέχρι τη Σομαλία και την Υεμένη.

Επί προεδρίας Τραμπ, η πολιτική εποπτεία τέτοιων επιχειρήσεων είχε περιοριστεί, επιτρέποντάς του να εγκρίνει γρήγορα επικίνδυνες αποστολές. Με την ανάληψη της εξουσίας, ο Τζο Μπάιντεν διέταξε νέο έλεγχο της αποστολής στη Βόρεια Κορέα. Τα πορίσματα παραμένουν απόρρητα.

Ο Τραμπ δηλώνει σήμερα πλήρη άγνοια για την αποστολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα για άκρως απόρρητη, παράτολμη αποστολή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Βόρεια Κορέα το 2019, που πήρε άσχημη τροπή κι είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν άοπλοι βορειοκορεάτες αλιείς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times.

«Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Πρώτη φορά το ακούω», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την αποστολή αυτή καταδρομέων της SEAL Team 6 με σκοπό να τοποθετηθεί στο βορειοκορεατικό έδαφος συσκευή υποκλοπής τηλεπικοινωνιών ώστε η Ουάσιγκτον να γνωρίζει τι συζητούσε στις επικοινωνίες του ο Κιμ Γιονγκ Ουν.