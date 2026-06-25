Η Apple προχώρησε σε αυξήσεις τιμών σε μερικά από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των MacBook και iPad, εξαιτίας του αυξανόμενου κόστους των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης που πυροδότησε η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η εταιρεία σε επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο αυξανόμενος αριθμός των data centers για AI έχει «δημιουργήσει μια εξαιρετική έξαρση στη ζήτηση για μνήμη και αποθηκευτικό χώρο» και ότι «δεν έχει ξαναδεί το κόστος ενός εξαρτήματος να αυξάνεται τόσο πολύ, τόσο γρήγορα».

Οι αυξήσεις τιμών επηρεάζουν το Neo -το βασικό MacBook της εταιρείας- το οποίο πλέον κοστίζει 699 δολάρια (από 599 δολάρια), το φθηνότερο iPad, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 449 δολάρια (από 349 δολάρια), καθώς και το iPad Mini, το οποίο επίσης αυξάνεται κατά 100 δολάρια, φτάνοντας τα 599 δολάρια.

Αναλυτικά οι νέες τιμές:

Προϊόν Παλιά Τιμή Νέα Τιμή Αύξηση MacBook Neo $599 $699 +$100 iPad (Βασικό μοντέλο) $349 $449 +$100 iPad Mini $499 $599 +$100 Apple TV $129 $199 +$70 HomePod $299 $349 +$50 Apple Vision Pro $3,499 $3,699 +$200

Οι νέες τιμές ενεργοποιήθηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Apple την σήμερα Πέμπτη, ωστόσο ορισμένες ιστοσελίδες τρίτων μεταπωλητών, όπως το Best Buy και το Target, εμφανίζουν ακόμα τις παλιές τιμές.

«Φτάσαμε πλέον σε ένα σημείο όπου πρέπει να αρχίσουμε να αυξάνουμε τις τιμές σε μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αυξήσεων για το iPad και το Mac», δήλωσε εκπρόσωπος της Apple. «Γνωρίζουμε ότι αυτά δεν είναι ευχάριστα νέα και εργαζόμαστε ακούραστα για να βρούμε λύσεις».