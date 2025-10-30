Ο τυφώνας Μελίσα έπληξε τη βόρεια Καραϊβική και πλέον ενισχύεται σε ταχύτητα διασχίζοντας τον ωκεανό και κατευθύνεται προς τις Βερμούδες, αφήνοντας πίσω του εικόνες ολέθρου και καταστροφής σε Τζαμάικα, Κούβα και Αϊτή.

Νωρίτερα, άνθρωποι στις Μπαχάμες και τα κοντινά νησιά Τερκς και Κέικος προσπάθησαν να προστατευθούν καθώς η καταιγίδα τους σφυροκόπησε με επικίνδυνες ριπές ανέμων και βροχή. Οι Αρχές σε όλη την περιοχή, που προσπαθούν να καταγράψουν την καταστροφή, επιβεβαίωσαν 25 θανάτους στην Αϊτή –10 εκ των οποίων παιδιά– και τέσσερις στην Τζαμάικα.

Τρομακτική η καταστροφή στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη ως ο ισχυρότερος που έχει πλήξει ποτέ απευθείας τις ακτές της, με πολύ ισχυρούς ανέμους, πολύ πάνω από την ελάχιστη ισχύ που συνιστά την Κατηγορία 5, την υψηλότερη βαθμίδα κατάταξης κυκλώνων και τυφώνων. Το αμερικανικό δίκτυο μετεωρολογικών προβλέψεων AccuWeather δήλωσε ότι ο Μελίσα είναι ο τρίτος ισχυρότερος κυκλώνας που έχει καταγραφεί στην Καραϊβική καθώς και αυτός με τη χαμηλότερη ταχύτητα, κάτι που τον κατέστησε ιδιαίτερα καταστροφικό.

Στην Κούβα, τουλάχιστον 241 κοινότητες παρέμεναν χθες αποκομμένες και χωρίς τηλεπικοινωνίες, ύστερα από το πέρασμα της καταιγίδας από την επαρχία Σαντιάγο σύμφωνα με αναφορές σε μέσα ενημέρωσης, επηρεάζοντας έως και 140.000 κατοίκους.

Το βίντεο με τον τρόμο των πτηνών

Πέρα από τους ανθρώπους όμως, το ολέθριο φυσικό φαινόμενο προκάλεσε τρόμο και στα πτηνά. Βίντεο που κάνει το γύρο των social media δείχνει φοιτήτρια Κοινωνικών Επιστημών να έχει πάνω της κατατρομαγμένα πουλάκια, που προσπαθούν να κρυφτούν στα ρούχα της, σε μία ασυνήθιστη πραγματικά αντίδραση, για να γλιτώσουν από τη μανία του τυφώνα.

