Η Αρχηγός του Επιτελείου του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ωστόσο θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία. Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (16/3), η 68χρονη αξιωματούχος ανέφερε ότι ο καρκίνος εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο και ότι οι γιατροί της δίνουν «πολύ καλή πρόγνωση».

«Σχεδόν μία στις οκτώ γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσει αυτή τη διάγνωση», σημείωσε. «Κάθε μέρα αυτές οι γυναίκες συνεχίζουν να μεγαλώνουν τις οικογένειές τους, να εργάζονται και να υπηρετούν τις κοινότητές τους με δύναμη και αποφασιστικότητα. Πλέον ανήκω κι εγώ σε αυτές».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του, χαρακτηρίζοντας τη Γουάιλς «εξαιρετική μαχήτρια». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τόνισε ότι πρόκειται για «μία από τις πιο στενές και σημαντικές συμβούλους» του και υπογράμμισε πως «είναι σκληραγωγημένη και βαθιά αφοσιωμένη στην υπηρεσία του αμερικανικού λαού».

Donald J. Trump Truth Social Post 11:57 AM EST 03.16.26 Susie Wiles is an incredible Chief of Staff, a great person, and one of the strongest people I know but, unfortunately, she has been diagnosed with early stage breast cancer, and has decided to take on this challenge,… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 16, 2026



Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Γουάιλς θα συνεχίσει να εργάζεται «σχεδόν πλήρως εξ αποστάσεως από τον Λευκό Οίκο» κατά τη διάρκεια της θεραπείας της.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής της, η Γουάιλς εμφανίστηκε στο πλευρό του προέδρου σε εκδήλωση για το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας της, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια μικρή δυσκολία που θα ξεπεραστεί» και πρόσθεσε ότι «θα είναι εδώ για πολύ καιρό ακόμη».

Η Γουάιλς είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει τη θέση της Αρχηγού του Επιτελείου του Λευκού Οίκου, έναν από τους σημαντικότερους ρόλους στην αμερικανική προεδρία, καθώς ο επικεφαλής του επιτελείου συντονίζει το έργο της κυβέρνησης και φροντίζει για την υλοποίηση της προεδρικής ατζέντας.

Έμπειρη πολιτική στρατηγός, θεωρείται μία από τις πλέον επιδραστικές συνεργάτιδες του Τραμπ. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική του επιστροφή και οδήγησε την προεκλογική του εκστρατεία του 2024 στη νίκη.

Τον Δεκέμβριο, το περιοδικό Vanity Fair δημοσίευσε συνεντεύξεις της, στις οποίες αναφερόταν στην εμπειρία της από τη συνεργασία με τον πρόεδρο. Ορισμένες από τις δηλώσεις της, μεταξύ των οποίων και η περιγραφή του Τραμπ ως ανθρώπου με «προσωπικότητα αλκοολικού» – παρότι ο ίδιος δεν καταναλώνει αλκοόλ – προκάλεσαν έντονες συζητήσεις στην πολιτική σκηνή της Ουάσιγκτον. Η ίδια υποστήριξε ότι το δημοσίευμα παρέλειψε «σημαντικό πλαίσιο», δημιουργώντας μια «υπερβολικά χαοτική και αρνητική εικόνα» για τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με στοιχεία των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, το 2025 εκτιμάται ότι καταγράφηκαν περίπου 316.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού σε γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: BBC