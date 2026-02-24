Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Κίνα στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, για τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ο πρόεδρος του Ιράν αρνήθηκε τη χειραψία στη σύζυγο του Κινέζου ομολόγου του. Το γεγονός αυτό προκάλεσε συζητήσεις σε όλο τον κόσμο αλλά έχει την εξήγησή του.

Η άρνηση χειραψίας

Τη στιγμή της υποδοχής του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο ίδιος έδωσε το χέρι του στον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Όταν όμως η σύζυγος του Κινέζου προέδρου, Πενγκ Λιουγιάν, έτεινε το χέρι της προς τον Ιρανό πρόεδρο, εκείνος δεν το έκανε. Λίγο αργότερα, η σύζυγός του έκανε το ίδιο μπροστά στον Κινέζο πρόεδρο, κάτι που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, καθώς εξελήφθη ως ένδειξη ψυχρότητας.

Ένδειξη σεβασμού και όχι ψυχρότητας

Αυτό που πραγματικά ισχύει είναι ότι ο Ιρανός πρόεδρος, διατήρησε την παραδοσιακή χειρονομία σεβασμού της χώρας του, χωρίς καμία σωματική επαφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ισλαμικών παραδόσεων, είναι συνηθισμένο οι άνδρες και οι γυναίκες που δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια να αποφεύγουν τις χαιρετισμούς με σωματική επαφή. Επομένως, η χειρονομία προέδρου του Ιράν δεν ήταν μια άρνηση αλλά μια μορφή σεβασμού προς τους κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες του Ιράν, που εκτιμούν τη σεμνότητα και τα όρια μεταξύ των φύλων.

Δείτε το βίντεο