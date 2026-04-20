Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Άρεφ, προειδοποίησε νωρίς τη Δευτέρα ότι η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να διασφαλιστεί εάν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν παραμείνουν περιορισμένες. «Κανείς δεν μπορεί να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν ενώ περιμένει δωρεάν ασφάλεια για τους άλλους», δήλωσε ο Άρεφ. «Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ δεν είναι δωρεάν», πρόσθεσε.

Ο Άρεφ είπε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επιλογή μεταξύ «μιας ελεύθερης αγοράς πετρελαίου για όλους» ή «σημαντικού κόστους για όλους». Είπε επίσης ότι η σταθερότητα στις παγκόσμιες τιμές καυσίμων εξαρτάται από «έναν εγγυημένο και διαρκή τερματισμό της οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης κατά του Ιράν και των συμμάχων του».

Στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση στο Ιράν, το οποίο ανταπέδωσε με επιθέσεις στο Ισραήλ και σε άλλες περιφερειακές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι αμερικανο-ισραηλινές επιχειρήσεις σκότωσαν περισσότερους από 3.300 ανθρώπους πριν η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη ανακοινώσουν μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων στις 8 Απριλίου με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ την Τρίτη, μετά τον πρώτο γύρο στις 11-12 Απριλίου που έληξε χωρίς συμφωνία. Οι ΗΠΑ επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν στις 13 Απριλίου.